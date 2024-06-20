Центральный областной автовокзал откроют в Ростове 27 июня

Ранее сообщалось, что перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове.Власти города уточняли, что через Центральный областной автовокзал пустят всего лишь четыре маршрута. Речь идет об автобусах №7, №93, а также троллейбусе №9 и электробусе №88. Их изначальные маршруты скорректируют так, чтобы они шли до территории старого аэропорта. О создании новых маршрутов к автовокзалу речи пока не идет.