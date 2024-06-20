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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Названа точная дата открытия Центрального областного вокзала в Ростове

Центральный областной автовокзал откроют в Ростове 27 июня

20 июня 2024, 15:20
Фото: donland.ru
Названа точная дата открытия Центрального областного вокзала в Ростове
Новая транспортная гавань региона начнет работу в техническом режиме, сообщили в правительстве Ростовской области.

Через неделю, 27 июня, состоится технический запуск Центрального областного автовокзала. Его возвели на территории старого аэропорта в Ростове.

Власти заверяют, что вокзал уже готов принимать пассажиров. Первые рейсы из него отправятся в Новочеркасск, Шахты, Заветное, Зимовники и Волгодонск.

Сейчас рабочие завершают отделочные работы. Из пяти секций автовокзала в эксплуатацию сдадут две: транзитную зону и зону свободного доступа. На внешней территории вокзала готовы к работе перроны и зона отстоя транспорта. В самом вокзале в эксплуатацию запущены часть досмотрового оборудования, кассы, камера хранения, стойка информации и интерактивные навигационные панели.

самом вокзале в эксплуатацию запущены часть досмотрового оборудования, кассы, камера хранения, стойка информации и интерактивные навигационные панели.самом вокзале в эксплуатацию запущены часть досмотрового оборудования, кассы, камера хранения, стойка информации и интерактивные навигационные панели.
самом вокзале в эксплуатацию запущены часть досмотрового оборудования, кассы, камера хранения, стойка информации и интерактивные навигационные панели.
Фото: donland.ru

Полностью завершить работы обещают к сентябрю 2024 года. Полноценный запуск автовокзала хотят приурочить ко Дню города.

Ранее сообщалось, что перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове.Власти города уточняли, что через Центральный областной автовокзал пустят всего лишь четыре маршрута. Речь идет об автобусах №7, №93, а также троллейбусе №9 и электробусе №88. Их изначальные маршруты скорректируют так, чтобы они шли до территории старого аэропорта. О создании новых маршрутов к автовокзалу речи пока не идет.

Напомним, губернатор Василий Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова. Пока он продолжает функционировать как важная транспортная гавань.

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