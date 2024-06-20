Цены на бензин начали сезонно расти по всей стране

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Бензин и дизельное топливо начали свой сезонный рост. Эксперты отмечают, что дорожает топливо и на независимых АЗС, и на ВИНКах.
Рост цен в рознице темпами выше инфляции в стране нарушает так называемый «протокол Козака». Речь идет о соглашении, которое ранее заключил бывший вице-премьер с нефтяными компаниями. Согласно нему, стоимость бензина и дизельного топлива не должна превышать уровня инфляции. За это крупные компании получают демпфер — компенсацию за разницу цен между внутренними и экспортными ценами.
Но на внутреннем рынке, помимо гигантов, есть и независимые АЗС, которые не заключали «протокол Казака». Они начинают повышать цены, и за ними подтягиваются крупные компании.
Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов говорит, что государство держит цены на АЗС под жестким контролем. В отличие от оптового рынка, здесь ценообразование происходит по команде сверху.
«Крупные нефтяные компании могут некоторое время позволить себе сдерживать розничные цены, в то время как независимые компании, у которых нет иных источников доходов», — говорит Андрианов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%.