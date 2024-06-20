Цены на бензин начали сезонно расти по всей стране

Рост цен в рознице темпами выше инфляции в стране нарушает так называемый «протокол Козака». Речь идет о соглашении, которое ранее заключил бывший вице-премьер с нефтяными компаниями. Согласно нему, стоимость бензина и дизельного топлива не должна превышать уровня инфляции. За это крупные компании получают демпфер — компенсацию за разницу цен между внутренними и экспортными ценами.