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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Цены на бензин начали сезонно расти по всей стране

Цены на бензин начали сезонно расти по всей стране

20 июня 2024, 11:29
Фото: Pxhere
Цены на бензин начали сезонно расти по всей стране
Топливо дорожает и на независимых АЗС, и на ВИНКах, пишут «Новые известия».

Бензин и дизельное топливо начали свой сезонный рост. Эксперты отмечают, что дорожает топливо и на независимых АЗС, и на ВИНКах.

Рост цен в рознице темпами выше инфляции в стране нарушает так называемый «протокол Козака». Речь идет о соглашении, которое ранее заключил бывший вице-премьер с нефтяными компаниями. Согласно нему, стоимость бензина и дизельного топлива не должна превышать уровня инфляции. За это крупные компании получают демпфер — компенсацию за разницу цен между внутренними и экспортными ценами.

Но на внутреннем рынке, помимо гигантов, есть и независимые АЗС, которые не заключали «протокол Казака». Они начинают повышать цены, и за ними подтягиваются крупные компании.

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Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов говорит, что государство держит цены на АЗС под жестким контролем. В отличие от оптового рынка, здесь ценообразование происходит по команде сверху.

«Крупные нефтяные компании могут некоторое время позволить себе сдерживать розничные цены, в то время как независимые компании, у которых нет иных источников доходов», — говорит Андрианов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%.

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