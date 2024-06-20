В Азове проверили качество воздуха из-за горящих третьи сутки резервуаров с горючим

Напомним, что уже третьи сутки территории завода в Азове полыхает огонь. Пожар начался после атаки беспилотников, которые повредили резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров. Более 200 спасателей и 49 единиц спецтехники занимаются тушением возгорания. Однако после разгерметизации второй цистерны с топливом справиться с возгоранием стало еще сложнее. Площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров.