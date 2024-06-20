В Азове проверили качество воздуха из-за горящих третьи сутки резервуаров с горючим

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС. Огонь не удается ликвидировать, а жители сообщают о столбе дыма и пепла. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды. «Несколько раз в день в разных частях города проводится отбор проб воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено», — сказано в сообщении.
Напомним, что уже третьи сутки территории завода в Азове полыхает огонь. Пожар начался после атаки беспилотников, которые повредили резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров. Более 200 спасателей и 49 единиц спецтехники занимаются тушением возгорания. Однако после разгерметизации второй цистерны с топливом справиться с возгоранием стало еще сложнее. Площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров.