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В Азове повторно проверили качество воздуха после атаки БПЛА

В Азове проверили качество воздуха из-за горящих третьи сутки резервуаров с горючим

20 июня 2024, 09:31
Фото: clati.ru / для иллюстрации
В Азове повторно проверили качество воздуха после атаки БПЛА

Роспотребнадзор не нашел превышения концентрации вредных веществ в воздухе Азова

В Азове продолжается ликвидация возгорания на заводе нефтепродуктов. Лаборатория Роспотребнадзора сделала повторный анализ воздуха, сообщает администрация города в телеграм-канале.

На месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС. Огонь не удается ликвидировать, а жители сообщают о столбе дыма и пепла. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды. «Несколько раз в день в разных частях города проводится отбор проб воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено», — сказано в сообщении.

Напомним, что уже третьи сутки территории завода в Азове полыхает огонь. Пожар начался после атаки беспилотников, которые повредили резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров. Более 200 спасателей и 49 единиц спецтехники занимаются тушением возгорания. Однако после разгерметизации второй цистерны с топливом справиться с возгоранием стало еще сложнее. Площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров.

Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров
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Ранее политик рассказал, почему ВСУ атакуют именно нефтепродукты.

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