В России резко вырос спрос на медицинские услуги в частном секторе

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Юбилейный медицинский офис открыл свои двери на Московском проспекте. Здесь можно сдать более 4000 видов лабораторных исследований. Поскольку большинство анализов необходимо сдавать строго натощак, то для удобства пациентов офис начинает работать с раннего утра (с 7:30) по будням, а также по субботам.
Согласно заявлению генерального директора ИНВИТРО Юрия Леонова, в среднем результаты анализов уже готовы в течение суток со дня взятия биоматериала. Он также добавил, что пандемия повлияла на рост осознанности пациентов. У некоторых россиян появилась полезная привычка заботиться о своем здоровье, а также делать превентивные лабораторные и функциональные исследования. «Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — сказал он.
Также отмечается, что в число крупнейших частных медицинских компаний наряду с ИНВИТРО входят МЕДСИ, «Мать и дитя». При этом, невзирая на конкуренцию, спрос на лабораторные услуги продолжает неуклонно расти, а число частных медцентров увеличивается пропорционально. Более того, в таких заведениях нет очередей, а вследствие этого риск заразиться от случайного соседа с кашлем минимален, пишут «Новые известия».
В настоящее время в таких центрах, созданных по всей стране, можно сделать УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, попасть на прием к узкому специалисту, пройти вакцинацию или получить назначенные врачом инъекции. Можно даже пригласить специалиста для взятия биоматериала на дом.
Сегодня в России активно развивается не только рынок лабораторной диагностики, растет и общий спрос на качественные медицинские услуги. В этой связи участники этой сферы имеют достаточно хорошие перспективы для развития своего бизнеса, несмотря на конкуренцию между собой и с государственными медицинскими учреждениями, оказывающими услуги по полису ОМС.