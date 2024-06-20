В России резко вырос спрос на медицинские услуги в частном секторе

Согласно заявлению генерального директора ИНВИТРО Юрия Леонова, в среднем результаты анализов уже готовы в течение суток со дня взятия биоматериала. Он также добавил, что пандемия повлияла на рост осознанности пациентов. У некоторых россиян появилась полезная привычка заботиться о своем здоровье, а также делать превентивные лабораторные и функциональные исследования. «Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — сказал он.