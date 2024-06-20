В Ростовской области нашли фантомное предприятие, производящее мед

В Ростовской области в Аксайском районе была выявлена фантомная площадка ИП Гараевой Е. В. В ходе анализа данных системы «Меркурий» ведомство выявило, что предприятие производит большие объемы меда из нелогичного количества сырья. У компании оформлены ветеринарные сопроводительные документы на свою продукцию. Однако мониторинговую группу смутило, что из 19,9 тонны сырья производится вдвое больше тонн «меда фасованного».