В Ростовской области нашли фантомное предприятие, производящее мед

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Ростовской области в Аксайском районе была выявлена фантомная площадка ИП Гараевой Е. В. В ходе анализа данных системы «Меркурий» ведомство выявило, что предприятие производит большие объемы меда из нелогичного количества сырья. У компании оформлены ветеринарные сопроводительные документы на свою продукцию. Однако мониторинговую группу смутило, что из 19,9 тонны сырья производится вдвое больше тонн «меда фасованного».
Отметим, что предпринимателю вынесли предостережение. Теперь площадка отмечена как фантом.
Ранее сообщалось о том, что ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 миллионов рублей. Сразу семь компаний подали в суд на предприятие.