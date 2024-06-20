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Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Ростовской области обнаружили предприятие-фантом по производству меда

В Ростовской области нашли фантомное предприятие, производящее мед

20 июня 2024, 08:50
Фото: Pxhere
В Ростовской области обнаружили предприятие-фантом по производству меда
В Ростовской области выявили фантомное предприятие по производству крупных партий меда, сообщает управление Россельхознадзора.

В Ростовской области в Аксайском районе была выявлена фантомная площадка ИП Гараевой Е. В. В ходе анализа данных системы «Меркурий» ведомство выявило, что предприятие производит большие объемы меда из нелогичного количества сырья. У компании оформлены ветеринарные сопроводительные документы на свою продукцию. Однако мониторинговую группу смутило, что из 19,9 тонны сырья производится вдвое больше тонн «меда фасованного».

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Отметим, что предпринимателю вынесли предостережение. Теперь площадка отмечена как фантом.

Ранее сообщалось о том, что ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 миллионов рублей. Сразу семь компаний подали в суд на предприятие.

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#Регина Симакова#Бизнес#Ростовская область#Производство#Товар#Завод#Компания#Предприятия#Фантомная площадка
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