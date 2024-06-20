Власти Ростова анонсировали расселение девяти аварийных домов. Кто попал в список?

Глава администрации доложил, что в этом году в Ростове расселяли девять многоэтажек, которые признали аварийными с 2017 года. Власти города направили предложение включить в список еще девять домов и выделить на их расселение 244 миллиона рублей из «Фонда развития территорий». Инициативу поддержали.