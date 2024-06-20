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Фото для иллюстрации

Власти Ростова анонсировали расселение девяти аварийных домов. Кто попал в список?

20 июня 2024, 17:29
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации

Власти Ростова анонсировали расселение девяти аварийных многоэтажек

В июле в Ростове начнется расселение девяти аварийных домов, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.

Глава администрации доложил, что в этом году в Ростове расселяли девять многоэтажек, которые признали аварийными с 2017 года. Власти города направили предложение включить в список еще девять домов и выделить на их расселение 244 миллиона рублей из «Фонда развития территорий». Инициативу поддержали.

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В июле начнется расселение 98 семей, проживающих в аварийных домах на Соколова, 22/114-116, литер А, Б, В; Университетском, 20, литер Б; Баумана, 65, литер А; Нансена, 110, литер В; Филимоновской, 96, литер А; Шаумяна, 48, литер А; Республиканской, 157/31, литер А; Нагибина, 3, литер А; Вагулевского, 114, литер А.

Ранее суд заставил власти Ростова-на-Дону расселить больше 30 аварийных домов.

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