Врач ростовского онкоцентра предупредила о риске развития рака кожи из-за Солнца

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Медики предупреждают, что летом из-за яркого Солнца велик риск образований опухолей кожи. Избыточное ультрафиолетовое излучение — одна из главных причин развития рака кожи и меланомы. В жаркую пору важно не забывать о правилах безопасного загара.
«На юге оптимальное время для безопасного загара до 10 утра и в вечернее время после 16 часов. При этом нужно обязательно защищаться от неблагоприятного спектра УФ: избегать прямых солнечных лучей, уходить в тень, использовать легкую хлопковую и льняную светлую одежду, шляпы, солнцезащитные очки», — говорит врач онкоцентра Ольга Хохлова.
Обязательным является использование кремов с SPF-защитой. Они создают на коже отражающую поверхность. Чем старше человек, чем больше времени он проводит на улице, чем светлее тип его кожи, тем выше должна быть степень защиты косметического средства.
Ранее RostovGazeta рассказала, какая лучшая защита от солнца в Ростовской области.