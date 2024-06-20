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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Врио начальника СИЗО-1 отстранили от работы в Ростове-на-Дону

Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы

20 июня 2024, 06:05
Фото: rostovgazeta.ru
Врио начальника СИЗО-1 отстранили от работы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 отстранили от работы после захвата заложников, сообщает Lenta.ru.

Начальником ростовского СИЗО-1 является Роман Заболотнев. Этот пост он занял всего несколько месяцев назад. Из-за побега заключенных его отстранили от работы. Помимо этого, в его отношении инициировали служебную проверку.

Напомним, что в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных пытались сбежать из следственного изолятора. Они сломали решетки камер и пробрались в дежурную часть, где взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. У злоумышленников нашли ножи, самодельные заточки и топоры. В ходе штурма всех террористов ликвидировали, заложников освободили. Позднее выяснилось, что один из террористов мог выжить и находится в реанимации, но официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее стало известно, что один из террористов выжил и находится в больнице, а тела остальных преступников тайно похоронят.

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