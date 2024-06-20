Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Начальником ростовского СИЗО-1 является Роман Заболотнев. Этот пост он занял всего несколько месяцев назад. Из-за побега заключенных его отстранили от работы. Помимо этого, в его отношении инициировали служебную проверку.
Напомним, что в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных пытались сбежать из следственного изолятора. Они сломали решетки камер и пробрались в дежурную часть, где взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. У злоумышленников нашли ножи, самодельные заточки и топоры. В ходе штурма всех террористов ликвидировали, заложников освободили. Позднее выяснилось, что один из террористов мог выжить и находится в реанимации, но официального подтверждения этой информации нет.
Ранее стало известно, что один из террористов выжил и находится в больнице, а тела остальных преступников тайно похоронят.