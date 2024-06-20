Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Напомним, что в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных пытались сбежать из следственного изолятора. Они сломали решетки камер и пробрались в дежурную часть, где взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. У злоумышленников нашли ножи, самодельные заточки и топоры. В ходе штурма всех террористов ликвидировали, заложников освободили. Позднее выяснилось, что один из террористов мог выжить и находится в реанимации, но официального подтверждения этой информации нет.