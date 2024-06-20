Зарплаты ректоров ведущих вузов Ростова достигли 500 тысяч рублей

Так, в прошлом году ежемесячно Инна Шевченко получала зарплату в 506 995 рублей. Ректором Южного федерального университета она стала в 2020 году. Также в вузе учреждена должность президента. Ее занимает Марина Боровская. Ее среднемесячный доход составляет 247 909 рублей. Сама Боровская являлась ректором ЮФУ с 2012 по 2018 годы. Затем она перешла на работу в Министерство науки и высшего образования России. В 2020 году Боровская вернулась в Ростов, но уже на должность президента ЮФУ.