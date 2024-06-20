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Названы зарплаты ректоров ведущих вузов Ростовской области

Зарплаты ректоров ведущих вузов Ростова достигли 500 тысяч рублей

20 июня 2024, 04:37
Фото: donland.ru
Названы зарплаты ректоров ведущих вузов Ростовской области
Самая высокая зарплата среди ректоров ведущих вузов Ростовской области оказалась у руководителя ЮФУ Инны Шевченко, следует из данных деклараций о доходах за 2023 год.

Так, в прошлом году ежемесячно Инна Шевченко получала зарплату в 506 995 рублей. Ректором Южного федерального университета она стала в 2020 году. Также в вузе учреждена должность президента. Ее занимает Марина Боровская. Ее среднемесячный доход составляет 247 909 рублей. Сама Боровская являлась ректором ЮФУ с 2012 по 2018 годы. Затем она перешла на работу в Министерство науки и высшего образования России. В 2020 году Боровская вернулась в Ростов, но уже на должность президента ЮФУ.

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Второе место по среднемесячному доходу отошло ректору Донского государственного технического университета Бесариону Месхи. Пост главы университета он бессменно занимает с 2007 года. В месяц его доход составляет 485 002 рубля.

Замыкает тройку лидеров ректор Ростовского государственного экономического университета Елена Макаренко. В месяц ее официальный доход составляет 466 894 рубля. РГЭУ она возглавляет уже пять лет.

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