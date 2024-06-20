Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Азове третьи сутки тушат резервуар с нефтепродуктами. В ночь на 18 июня он подвергся атаке беспилотников. Произошла утечка горючего, и вспыхнул пожар. Огонь распространился уже на шесть тысяч квадратных метров. Его тушат больше 200 спасателей и 40 единиц техники.
Житель Азова Иван рассказал RostovGazeta, что запаха гари в воздухе уже не чувствуется.
«Пожар длится уже третьи сутки, но запах неприятный я чувствовал только в первый день. Сейчас гари или жженого пластика в воздухе не наблюдаю», — говорит местный житель.
Он поблагодарил спасателей за работу и отметил, что жители Азова готовы помочь спасателям, если те попросят содействия. Например, горожане обсуждали возможность организованного сбора питьевой воды, эластичных бинтов, полотенец и еды для пожарных.
«Паники никакой в городе нет, есть только желание помочь спасателям. Я лично подумываю сегодня поехать после работы и привезти хотя бы питьевую воду», — заключил собеседник.
Напомним, Роспотребнадзор не нашел превышения концентрации вредных веществ в воздухе Азова из-за полыхающего третьи сутки пожара.