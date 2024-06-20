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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с топливом

Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим

20 июня 2024, 11:37
Фото: 36.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с топливом
Жители Азова без паники относятся к полыхающему третьи сутки пожару на заводе нефтепродуктов, рассказал корреспонденту RostovGazeta местный житель Иван.

В Азове третьи сутки тушат резервуар с нефтепродуктами. В ночь на 18 июня он подвергся атаке беспилотников. Произошла утечка горючего, и вспыхнул пожар. Огонь распространился уже на шесть тысяч квадратных метров. Его тушат больше 200 спасателей и 40 единиц техники.

Беспилотники дважды атаковали Азов 18 июня
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Житель Азова Иван рассказал RostovGazeta, что запаха гари в воздухе уже не чувствуется.

«Пожар длится уже третьи сутки, но запах неприятный я чувствовал только в первый день. Сейчас гари или жженого пластика в воздухе не наблюдаю», — говорит местный житель.

Он поблагодарил спасателей за работу и отметил, что жители Азова готовы помочь спасателям, если те попросят содействия. Например, горожане обсуждали возможность организованного сбора питьевой воды, эластичных бинтов, полотенец и еды для пожарных.

«Паники никакой в городе нет, есть только желание помочь спасателям. Я лично подумываю сегодня поехать после работы и привезти хотя бы питьевую воду», — заключил собеседник.

Напомним, Роспотребнадзор не нашел превышения концентрации вредных веществ в воздухе Азова из-за полыхающего третьи сутки пожара.

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