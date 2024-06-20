Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим

В Азове третьи сутки тушат резервуар с нефтепродуктами. В ночь на 18 июня он подвергся атаке беспилотников. Произошла утечка горючего, и вспыхнул пожар. Огонь распространился уже на шесть тысяч квадратных метров. Его тушат больше 200 спасателей и 40 единиц техники.