Жители Волгодонска задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Ростовской области в Волгодонске в одном из прудов города погибло десятки рыб. Это произошло в рядом с микрорайоном «Город Счастья». На поверхности местного водоема заметили большое количество мертвой рыбы.
Горожане жалуются на невыносимый запах около пруда. Вонь стоит уже не один день. Люди предположили, что произошел какой-то канализационный выброс в воду, что пагубно повлияло на рыбу. Истинные причины случившегося еще устанавливаются.
Ранее ростовчанин удачно съездил на рыбалку. Ему удалось поймать сома размером с человеческий рост.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области можно вновь ловить рыбца и раков, но только по определенным условиям.