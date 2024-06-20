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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Волгодонске резко начала гибнуть рыба в водоеме

Жители Волгодонска задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду

20 июня 2024, 10:42
Фото: Володимир Дзюбак/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Волгодонске резко начала гибнуть рыба в водоеме

В Волгодонске в пруду массово погибла рыба

В Волгодонске массово погибла рыба. Жители микрорайона жалуются на сильную вонь около водоема, сообщает местный паблик.

В Ростовской области в Волгодонске в одном из прудов города погибло десятки рыб. Это произошло в рядом с микрорайоном «Город Счастья». На поверхности местного водоема заметили большое количество мертвой рыбы.

Горожане жалуются на невыносимый запах около пруда. Вонь стоит уже не один день. Люди предположили, что произошел какой-то канализационный выброс в воду, что пагубно повлияло на рыбу. Истинные причины случившегося еще устанавливаются.

Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области
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На поверхности местного водоема заметили большое количество мертвой речной рыбыНа поверхности местного водоема заметили большое количество мертвой речной рыбы
На поверхности местного водоема заметили большое количество мертвой речной рыбы
Фото: Donday/соцсети

Ранее ростовчанин удачно съездил на рыбалку. Ему удалось поймать сома размером с человеческий рост.

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области можно вновь ловить рыбца и раков, но только по определенным условиям.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Волгодонск#Рыба#Рыбалка#Водоемы#Мертвая рыба#Пруд
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