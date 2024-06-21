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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Беспилотники ВСУ массово атаковали Краснодарский край 21 июня: что известно?

Беспилотники ВСУ массово атаковали Краснодарский край 21 июня: что известно?

21 июня 2024, 09:33
Фото: mil.ru
Беспилотники ВСУ массово атаковали Краснодарский край 21 июня: что известно?
Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край в ночь на 21 июня.

Беспокойная ночь

Жители Краснодарского края в ночь на 21 июня стали сообщать в социальных сетях, что слышали хлопки, похожие на взрывы. На утро Минобороны России отчиталось об отраженной атаке беспилотников. ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Так, над территорией Краснодарского края были перехвачены и уничтожены 43 БПЛА, еще 70 беспилотников — над территорией Крыма и в Черном море, один — над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о том, что ночью сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись атакам беспилотников — Темрюкский район, Ейский и Северский районы, а также город Краснодар.

ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Фото: mil.ru

Атака на курорты

Известно, что один из беспилотников упал на гостевой дом в поселке Волна в Темрюкском районе Кубани. В результате происшествия никто не пострадал, а постояльцев быстро эвакуировали. БПЛА лишь незначительно повредил инфраструктуру.

Также военные отразили атаку в Ейском районе, там также обошлось без разрушений и пострадавших. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожены в поселке Афипском.

Пожар на НПЗ

Около 04.00 мск беспилотники пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе региона. На территории предприятия начался пожар, который быстро локализовали потушили на площади 50 квадратных метров. По данным Оперштаба, были повреждены хозпостройки, на производственном процессе атака не сказалась.

Там, по предварительным данным, получили ранение два человека. Позднее региональное ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило о ранении своих сотрудников.

«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы. Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — сказано в сообщении.

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Около 04.00 мск беспилотники пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе регионаОколо 04.00 мск беспилотники пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе региона
Около 04.00 мск беспилотники пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе региона
Фото: 02.mchs.gov.ru / для иллюстрации

Прилет по автовокзалу «Южный»

Обломки БПЛА упали на котельную на автовокзале «Южный» в Краснодаре. Повреждения получила котельная на территории объекта. Глава города Евгений Наумов сообщил, что в результате происшествия пострадали четверо рабочих. Серьезных разрушений инфраструктуры нет.

Однако спустя несколько часов Наумов проинформировал о гибели одного из пострадавших. «Получил информацию, что всё же сегодняшней ночью не обошлось без жертв. Есть погибший в результате падения обломков беспилотника в нашем городе. Это один из сотрудников поврежденной котельной. Соболезную родным и близким погибшего», — написал Наумов в своем тг-канале.

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Обломки БПЛА упали на котельную на автовокзале «Южный» в КраснодареОбломки БПЛА упали на котельную на автовокзале «Южный» в Краснодаре
Обломки БПЛА упали на котельную на автовокзале «Южный» в Краснодаре
Фото: Яндекс. Карты

Напомним, в Ростовской области спустя трое суток завершилась ликвидация огня на нефтебазе в Азове. В ночь на 18 июня ее атаковали беспилотники, повредив резервуар с горючим и спровоцировав возгорание. Его площадь превысила шесть тысяч квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. В тушении участвовали больше 200 спасателей и десятки единиц техники.

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