Беспилотники ВСУ массово атаковали Краснодарский край 21 июня: что известно?

Однако спустя несколько часов Наумов проинформировал о гибели одного из пострадавших. «Получил информацию, что всё же сегодняшней ночью не обошлось без жертв. Есть погибший в результате падения обломков беспилотника в нашем городе. Это один из сотрудников поврежденной котельной. Соболезную родным и близким погибшего», — написал Наумов в своем тг-канале.