«Бросили и ушли»: чем оборачивается капремонт домов для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Одни горожане не могут дождаться проведения капитальных работ. Другие возмущены качеством, наблюдая ухудшение проблем после проведенных работ. С чем сталкиваются ростовчане — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Жители дома на Каширской, 6 ждали проведения запланированного капитального ремонта весь 2023 год. В рамках опубликованного на сайте Фонда графика, планировался ремонт фундамента, подвала и фасада. Время шло, но ничего не происходило.
Летом 2023-го, во время проливных дождей, собственников квартир якобы уверяли, что работы начнутся сразу после ливней. Но с нормализацией погоды выяснилось, что никакой капремонт не предвидится.
«Нам объяснили, что наши накопления, которые мы регулярно платили Фонду капремонта, хранятся на каком-то спецсчете. Из-за этого якобы мы, собственники квартир, должны были сами решать, какие работы проводить. И сами разбираться, как и кто будет это делать. Но если мы должны все это делать сами, почему тогда мы платим Фонду?» — недоумевают жители дома.
Людям разъяснили, что если бы средства хранились на счете регионального оператора, тогда ремонт бы произвели. А в сложившихся условиях хранения средств на спецсчете, деньги сперва перенесут на счет регионального оператора — в общий котел. Дом поставят в общую очередь. После этого запланированные в 2023 году капитальные работы на доме будут назначаться снова. Дом якобы поставят в новую очередь, а ремонт перенесут на другой срок. Как произошло, что деньги хранились на каком-то особом счете, из-за которого не выполнен капремонт, никто из жильцов, так и не понял.
На момент публикации статьи ситуация не изменилась — дом в очередь на капремонт так и не поставлен. На сайте НКО «Фонд капитального ремонта» по дому на Каширской, 6 отображены старые данные, обещающие ремонт подвала, фундамента и фасада в 2023 году.
В отличие от дома на Каширской, жители пятиэтажного дома на Стачках, 186/1 обрадовались началу капитального ремонта в прошлом году.
«С нашим ремонтом тянули долго. А перекрывать крышу стали с началом сезона дождей. Насколько мне известно, крышу обычно делают частями. Но у нас решили сразу и полностью. Сняли кровлю, бросили работы, развернулись и ушли. Дожди идут, работать они не могут, а квартиры начало заливать», — рассказывает жительница пятого этажа Анастасия Мазунина.
Собеседница добавляет, что из-за залития водой, спальни в ее квартире уже попросту нет, залу требуется новый ремонт. Еще и соседей затопило до четвертого этажа.
«Меня постоянно „кормили завтраками“. Но когда пришел оценщик компании, перекрывавшей крышу, и насчитал сумму ущерба всего 20 тысяч рублей, я впала в ступор. В моей квартире повреждено все — обои, линолеум, мебель. У меня был двухярусный потолок, гардеробная, откосы, балкон — туда тоже пошла вода. Натяжной потолок в ванной надулся, они пришли, сделали в нем дырку, развернулись и ушли. Это нормально?» — возмущается собственница квартиры.
В итоге Анастасия подала иск в суд.
Выяснилось, что капитальный ремонт дома на проспекте Стачки, 186/1 выполняло ООО «Строительная компания „Олимп“.
«Подрядчик до сих пор работает на этом и ряде других домов, где делал крыши. У него с Фондом капитального ремонта еще не подписаны акты приема-передачи, поскольку у Фонда есть убытки — люди стали требовать деньги за возмещение ущерба», — отмечает юрист Ольга Крупская.
Юрист добавляет, что ремонт крыши затянулся почти на год.
По информации «СПАРК-Маркетинг», ООО «СК Олимп» стало плотно работать с НКО «Фонд капитального ремонта» в Ростовской области с 2022 года. Тогда компанией было подписано три контракта, на общую сумму более 50,6 миллиона рублей. В 2023 году с «СК „Олимп“ Фондом было подписано 26 контрактов, стоимостью более 478 миллионов рублей.
Индикатор «СПАРК-Маркетинга» отмечает, что во всех закупках Фонда капремонта, организованных конкурентным способом, ООО «СК „Олимп“ оказался единственным участником. Индикатор предупреждает, что при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, это может являться признаком ограничения конкуренции или организации торгов под конкретного исполнителя.
Любопытно, что при заключении ряда контрактов в 2023 году на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации и выполнению капремонта, по информации «СПАРК-Маркетинг», компания якобы упала в цене более, чем на 25%. При этом «СК „Олимп“ был единственным участником торга.
Индикатор разъясняет, что падение более 25% — это существенная разница, при которой существует риск исполнения контракта ненадлежащим образом, в том числе, и из-за использования материалов низкого качества.
Речь идет о домах на Тружеников, 6, Пескова, 17/2, 1-я Краснодарская, 90/4, Стачки, 193/1, 2-я Краснодарская, 149/5 и 92/2, пр. Коммунистический, 21/1 и многих других.
С вопиющей ситуацией после капремонта столкнулись и жители дома на Баумана, 47. По словам собственников, поводом их обращения в соответствующие органы стали потопы во время осадков на протяжении нескольких лет. Снег или дождь — горожанам уже не важно. По их словам, залив квартиры происходит при любой непогоде.
«Крыша нашего дома текла долго. Мы залатали ее своими силами. Но перед Чемпионатом мира по футболу [который состоялся в 2018 году — прим. редакции] в нашем доме решили выполнить капитальный ремонт. Покрасили фасад, поменяли крышу. Только крышу поменяли таким образом, что теперь вода в нашей квартире течет по стенам и через нас затапливает соседей ниже», — сообщает собственница квартиры Екатерина Тимонина.
Но течь воды, по словам ростовчанки, не самое страшное. Собеседница добавляет, что уже несколько раз в квартире коротила проводка.
«Куда только мы не обращались — никто ничего не хочет делать. В конечном итоге еще и выяснилось, что наша управляющая компания оказалась совсем не нашей. Кому мы вносили оплату на протяжении четырех лет, совершенно непонятно», — говорит Екатерина.
Капитальный ремонт дома на Баумана выполнила подрядная организация ООО «БК-Строй». После первых затоплений жители дважды обращались с жалобами в Фонд капитального ремонта, но, по их словам, никакой реакции не последовало.
«Далее жительница залитой квартиры стала писать жалобы во все инстанции. На ее обращения поступили ответы о том, что выполнившему работы подрядчику, Фонду капремонта и управляющей компании вынесено предписание — предоставить документацию для проведения проверки, чтобы найти ответственного и произвести ремонт крыши до 10 сентября 2021 года. Но на проверки никто не приходил и документы не предоставлялись. Фонд капремонта ссылается на подрядчика, который впоследствии ликвидировался», — объясняет Ольга Крупская.
Получить разъяснения у НКО «Фонд капитального ремонта» в Ростовской области на момент публикации статьи не удалось. По указанному на сайте номеру никто не отвечал на звонок. Редакция направила 6 июня официальный запрос в организацию, однако ответ на него не последовал. Информация уточняется.
Многие полагают, что сегодня жильцы должны брать инициативу в свои руки и максимально тщательно контролировать процесс проведения капремонта. Однако как это делать на практике, никто не знает. Во-первых, люди работают, не имеют возможности постоянно находиться дома и устают, а во-вторых, не особо и понимают в тонкостях проведения капитальных работ.
«Сваливать на жителей контроль капремонта, как и подписание акта выполненных работ, на мой взгляд, недопустимо. Этим должны заниматься не собственники квартир, а профессионалы, которые хорошо знакомы с видами ремонтных работ», — говорит представитель общественной организации Владислав Махмудов.
Собеседник подчеркивает, что вопросы проведения капитального ремонта домов крайне серьезные. Капитальный ремонт позволяет не только сохранить и защитить дома от многих проблем, которые в итоге могут привести к аварийной ситуации, но и обеспечить комфорт и безопасность проживания граждан. Поэтому регулировать качество и проведение капитального ремонта необходимо на уровне государства.
«Только в этом случае получится избавиться от нерадивых подрядчиков и получить должное качество работ. А что мы имеем сейчас? Получается, работы выполнили, акты подписали и ушли. Судиться с фирмой — подрядчиком чаще всего бесполезно. В большинстве случаев они ликвидируются. А если вину подрядной организации признают, то нет никаких гарантий, что компания сразу выплатит компенсации, а не растянет на года», — объясняет эксперт.
А пока, по мнению собеседника, люди будут вынужденно ходить по судам, вместо того, чтобы трудиться, возрождать производства, творить и создавать.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие дома ждали капремонт в 2023 году.