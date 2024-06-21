«Бросили и ушли»: чем оборачивается капремонт домов для жителей Ростовской области

Людям разъяснили, что если бы средства хранились на счете регионального оператора, тогда ремонт бы произвели. А в сложившихся условиях хранения средств на спецсчете, деньги сперва перенесут на счет регионального оператора — в общий котел. Дом поставят в общую очередь. После этого запланированные в 2023 году капитальные работы на доме будут назначаться снова. Дом якобы поставят в новую очередь, а ремонт перенесут на другой срок. Как произошло, что деньги хранились на каком-то особом счете, из-за которого не выполнен капремонт, никто из жильцов, так и не понял.