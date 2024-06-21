Частный детектив рассказал, как искать пропавшего родственника в Ростове

Полезно было бы, по его словам, внедрить в Ростовской области систему распознавания лиц ПАРСИВ. Сейчас она работает только в столичном регионе и помогает отследить путь человека и все его перемещения. Благодаря этому поиски людей в Москве занимают сравнительно меньше времени.