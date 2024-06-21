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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Частный детектив рассказал, как искать пропавшего родственника в Ростове

Частный детектив рассказал, как искать пропавшего родственника в Ростове

21 июня 2024, 12:52
Фото: Unsplash
Частный детектив рассказал, как искать пропавшего родственника в Ростове
Чем раньше начать поиски пропавшего человека, тем больше шанс найти его, рассказал корреспонденту RostovGazeta частный детектив Оганес Бабаджанян.

Заявление в полицию о пропаже человека — это лишь необходимый минимум для его поисков.

«Говорить о том, что вы, написав заявление в полицию, решили проблему, неверно. Существуют определенные процессуальные нормы. Если вам следователь говорит: „Мы занимаемся“, нужно понимать, что у него таких дел в день больше десяти. Нехватка кадров сильная», — полагает детектив.

Он предлагает сделать главный упор на распространение информации в интернете и СМИ. Ориентировки на пропавшего человека нужно активно размещать в городских сообществах, чатах и через социальные сети волонтеров-поисковиков. Поможет в поисках и расклеивание объявлений.

«Это человек. Когда-то ему захочется покушать. Когда-то ему захочется выпить воды. Его могут узнать те же продавцы в магазинах. Бабушки у подъездов всегда следят за такими объявлениями. Даже если человек выкинул такую ориентировку, в его сознании запечатлелся образ человека», — рассказывает Оганес Бабаджанян.
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Еще один важный ресурс, который стоит задействовать — общественный транспорт.Еще один важный ресурс, который стоит задействовать — общественный транспорт.
Еще один важный ресурс, который стоит задействовать — общественный транспорт.
Фото: rostovgazeta.ru

Еще один важный ресурс, который стоит задействовать — общественный транспорт.

«Это поток. В день в автобусах перемещаются тысячи граждан. Если каждый в салоне увидит фото пропавшего, это уже будет важным результатом. Нужно идти к руководителю АТП, хотя бы как рекламу разместить ориентировку», — говорит детектив.

Полезно было бы, по его словам, внедрить в Ростовской области систему распознавания лиц ПАРСИВ. Сейчас она работает только в столичном регионе и помогает отследить путь человека и все его перемещения. Благодаря этому поиски людей в Москве занимают сравнительно меньше времени.

«Я уверен, что внедрение этой системы в регионах в десятки раз уменьшило бы число пропавших без вести», — заключает эксперт.

Он напоминает, что чем раньше начнутся поиски, тем более высока вероятность найти пропавшего.

Ранее родители пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой заявили о ложном следе в расследовании.

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