Частный детектив рассказал, почему в Ростове пропадают дети и подростки

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Во время поисков детей и подростков эксперт ориентируется на психологический фон в семье.
«Пропадают дети и подростки, которые психологически не удовлетворены обстановкой в семье и общением с родителями. Без внимания и заботы дети чувствуют себя взрослыми и рвутся начать самостоятельную жизнь», — делится детектив.
Также, по словам Бабаджаняна, дети могут становиться жертвами наркодельцов. Те привлекают подростков в свой бизнес хорошим заработков, но выбраться оттуда ребенок самостоятельно уже не может.
«Кураторы там работают как психологи. Они говорят ребенку, что он уже состоявшаяся личность и может сам зарабатывать большие суммы. Подростку могут дать задание „сделать благое дело“ — доставить рецептурные лекарства на определенный адрес. Ребенок не понимает, что речь идет о „лекарственной наркомании“», — рассказывает собеседник.
Подростки ведутся на большие доходы. Когда они решают покинуть опасный бизнес, получают угрозы и предпочитают сбежать.
Детектив обратил внимание, что молодые люди часто ведутся на интернет-мошенников, предлагающих сомнительные инвестиции и открытие бизнеса. Люди набирают кредиты для новых вложений, продают имущество и берут долги. Когда «бизнес» прогорает, человек, оставшись с долгами, предпочитает уехать или сбежать.
«Человек понимает, что единственным для него успокоением моральным будет то, что ему никто не будет звонить, никто не будет знать, где он. Он думает, что тем самым он решает проблему, но он на самом деле ее ужесточает и для себя, и для своего близкого окружения», — говорит Оганес Бабаджанян.
Он также высказал предположение, что могло произойти с пропавшей без вести в Дагестане ростовской студенткой Анной Цомартовой.
«Вероятность того, что она жива, довольно большая, на мой взгляд. По всем признакам, тут замешаны психологические моменты, которые сыграли решающую роль в ее поведении», — заключил детектив.
Напомним, дело об исчезновении в Дагестане Анны Цомартовой изучат в СК РФ.