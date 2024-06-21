Частный детектив рассказал, почему в Ростове пропадают дети и подростки

«Человек понимает, что единственным для него успокоением моральным будет то, что ему никто не будет звонить, никто не будет знать, где он. Он думает, что тем самым он решает проблему, но он на самом деле ее ужесточает и для себя, и для своего близкого окружения», — говорит Оганес Бабаджанян.