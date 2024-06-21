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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Четвертые сутки горит резервуар нефтепродуктов в Азове. Что там происходит сейчас

Четвертые сутки горит резервуар нефтепродуктов в Азове. Что там происходит сейчас

21 июня 2024, 07:50
Фото: rostovgazeta.ru
Четвертые сутки горит резервуар нефтепродуктов в Азове. Что там происходит сейчас

Открытое пламя потушили на нефтебазе в Азове спустя трое суток

Открытое горение, возникшее на нефтебазе в Азове, ликвидировано сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на резервуаре с топливом в Азове. Пожар тушат уже четвертые сутки. Огонь там вспыхнул ранним утром 18 июня после атаки беспилотников. Жертв в результате инцидента нет.

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Пожар тушат уже четвертые сутки.Пожар тушат уже четвертые сутки.
Пожар тушат уже четвертые сутки.
Фото: rostovgazeta.ru

В тушении участвуют больше 200 спасателей, десятки единиц техники. Площадь огня превысила шесть тысяч квадратных метров.

Жители Азова сообщили RostovGazeta, что запах гари уже перестал ощущаться в воздухе, хотя дым от пожара виден из всех точек города. Роспотребнадзор заверяет, что проверяет качество воздуха и пока оно не вызывает нареканий.

Фото: ТГ Азов новости
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