Четвертые сутки горит резервуар нефтепродуктов в Азове. Что там происходит сейчас

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на резервуаре с топливом в Азове. Пожар тушат уже четвертые сутки. Огонь там вспыхнул ранним утром 18 июня после атаки беспилотников. Жертв в результате инцидента нет.
В тушении участвуют больше 200 спасателей, десятки единиц техники. Площадь огня превысила шесть тысяч квадратных метров.
Жители Азова сообщили RostovGazeta, что запах гари уже перестал ощущаться в воздухе, хотя дым от пожара виден из всех точек города. Роспотребнадзор заверяет, что проверяет качество воздуха и пока оно не вызывает нареканий.