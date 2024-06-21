Доктор экономических наук Туманян объяснил, почему в Ростове всё резко подорожало

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Доктор экономических наук Юрий Туманян считает, что на сегодняшний день ЦБ с трудном удается сдерживать инфляцию. Связано это, по словам эксперта, с инфляционными ожиданиями населения и другими факторами.
«Люди начинают покупать все, что доступно, а это приводит к росту цен, росту расходов бюджета, падению импорта, — соответственно, товаров больше не становится, производить их пока не начинают, отсюда цены на них повышаются», — объясняет Юрий Туманян.
Ранее RostovGazeta писала о том, что продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки.