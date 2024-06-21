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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Ростовский экономист объяснил, почему все дорожает

Доктор экономических наук Туманян объяснил, почему в Ростове всё резко подорожало

21 июня 2024, 14:27
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский экономист объяснил, почему все дорожает

Экономист Туманян объяснил инфляцией резкое подорожание товаров в Ростове

Рост цен на многие категории товаров в Ростове, по мнению профессора кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктора экономических наук Юрия Туманяна, обусловлен инфляцией.

Доктор экономических наук Юрий Туманян считает, что на сегодняшний день ЦБ с трудном удается сдерживать инфляцию. Связано это, по словам эксперта, с инфляционными ожиданиями населения и другими факторами.

«Люди начинают покупать все, что доступно, а это приводит к росту цен, росту расходов бюджета, падению импорта, — соответственно, товаров больше не становится, производить их пока не начинают, отсюда цены на них повышаются», — объясняет Юрий Туманян.

Ранее RostovGazeta писала о том, что продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки.

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