Дорого да любо: во сколько обойдется свадьба в Ростове-на-Дону в 2024 году

Любая свадьба начинается с составления плана и подготовки концепции. В этом существенную помощь неопытным молодоженам может оказать организатор свадьбы. На этом пункте лучше не экономить, поскольку просчеты в последствии могут влететь в копеечку. К тому же организатор возьмет на себя задачу по координации гостей и взаимодействию со свадебными специалистами, избавив и без того нервный день для молодой пары от разрешения форс-мажоров. Средняя стоимость услуг свадебного организатора в Ростове, добавляет Карина, составляет около 80 тысяч рублей.