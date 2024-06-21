Дорого да любо: во сколько обойдется свадьба в Ростове-на-Дону в 2024 году

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Самый разгар свадебного сезона приходится на май–сентябрь. Как отмечает организатор, в этот период наблюдаются самые высокие цены на аренду банкетных залов, персонал, костюмы и прочие торжественные атрибуты.
«Я точно могу сказать, что по сравнению с прошлым сезоном, в этом году свадьба стоит на 10-15% дороже. Это произошло из-за множества причин: от уходов с рынка западных брендов, которые обеспечивали специалистов техникой, визажистов косметикой, салоны — платьями и костюмами до инфляции, изменения традиций празднования», — объясняет ростовский организатор свадеб Карина Моисеенко.
Эксперт составила список самых необходимых пунктов затрат для свадьбы в 2024 году:
Позиции в списке могут меняться в зависимости от желаний жениха и невесты, но золотая середина, по мнению организатора свадеб с семилетнем стажем, выглядит именно так.
Любая свадьба начинается с составления плана и подготовки концепции. В этом существенную помощь неопытным молодоженам может оказать организатор свадьбы. На этом пункте лучше не экономить, поскольку просчеты в последствии могут влететь в копеечку. К тому же организатор возьмет на себя задачу по координации гостей и взаимодействию со свадебными специалистами, избавив и без того нервный день для молодой пары от разрешения форс-мажоров. Средняя стоимость услуг свадебного организатора в Ростове, добавляет Карина, составляет около 80 тысяч рублей.
Стоимость банкетных залов более гибкая и зависит в, основном, от количества гостей. При этом в некоторых ресторанах для гостей разрешают приносить свои напитки и десерты, что существенно экономит бюджет.
«Если у вас ограниченный бюджет, то банкетные залы лучше искать именно с такими условиями. При этом сейчас многие рестораны хоть и имеют минимальную стоимость банкетного меню на каждого гостя около 3 тысяч рублей, гораздо важнее общая минимальная стоимость банкета. Я чаще всего слышу порог 150 тысяч рублей. Это та минимальная сумма, на которую вы обязаны заказать банкетное меню на любое количество человек, которое позволяет вместить площадь зала», — объясняет свадебный организатор.
Львиная доля денег, которые вы запланировали потратить на свадьбу, придется на свадебных специалистов. Услуги свадебного фотографа, в среднем, стоят около 50 тысяч рублей, а видеографа — от 80 тысяч рублей.
«Стандарт для видеографа на свадьбе, где гостей больше, чем 20 человек — 2 камеры или камера плюс коптер. Одна камера будет дешевле — около 60 тысяч рублей, но тогда фильм будет выглядеть однообразным», — объясняет ростовский свадебный видеограф Роман Ларин.
Важные составляющие свадьбы — звук, свет и спецэффекты. За все это отвечают отдельные специалисты.
При этом очень часто, отмечает ростовский свадебный ведущий Алексей Лужков, ведущие работают в группах со своими художниками по свету, ди-джеями и артистами. Стоимость услуг такой команды, в среднем, обойдется в 150 тысяч рублей за 6 часов
Стоимость одного часа работы каждого из этих специалистов составляет от 2 до 15 тысяч рублей.
За романтическую атмосферу на свадьбе отвечает свадебный декор. Стандартное решение, как отмечает ростовский свадебный декоратор Анжела Деменщикова, это украшение президиума (стола молодых) цветочной композицией и фатином, схожие букеты устанавливаются на столы для гостей, к которым добавляется карточка рассадки в индивидуальном дизайне.
«Сейчас очень популярны фотозоны и украшение зада гирляндами или тканью. Фотозона в зависимости от наличия подиума, масштаба, количества цветов или других элементов оформления может стоить от 20 до 100 тысяч рублей или даже больше», — замечает декоратор.
При этом оформление свадьбы в нетипичных цветовых решениях или стилях будет стоить дороже устоявшегося дизайна в пастельных тонах.
«Полное оформление зала для свадьбы на 50-60 гостей стоит, в среднем 100 тысяч рублей. Это оформление стола молодых, гостевых столов, стенд с рассадкой, и фотозона. Если для свадьбы нужно закупать много другого реквизита, потолок стоимости будет ограничен только желаниями жениха и невесты. Например, как-то я делала оформляла свадьбу в тематике „Сад алых роз“, где молодые хотели оформить зал в красно-зеленых тонах. При этом зал от ресторана был белый. Я покупала зеленые и красные ткани, искусственные цветы, новые скатерти и вазы, чехлы на стулья. Плюс был флорист, который работал с составлением цветочных композиций и даже привез розовые кусты в горшках, из которых мы сделали коридор для гостей. Такое оформление стоило 640 тысяч рублей», — делится свадебный декоратор.
Пока молодые разучивают танец с хореографом, услуги которого, к слову, составляют 1500 рублей в час, специалист по работе со спецэффектами должен придумать, как эффектно оформить все значимые события в день свадьбы.
«Раньше популярным решением для завершения свадьбы был салют. Привычно, можно обойтись без специалиста и купить на любой бюджет. Сейчас салюты под запретом. Вместо них свадебный вечер можно закончить холодными фонтанами. Для свадебного танца идеально походит тяжелый дым, мыльные пузыри или блестки», — рассказывает ростовский специалист по работе со спецэффектами Антон Крученя.
Аренда генератора тяжелого дыма обойдется в 10 тысяч рублей, а комплект установок с холодным фонтаном — 13 тысяч рублей, установки с блестками и мыльными пузырями — еще около 7 тысяч рублей за каждую.
На свадебный букет для невесты жениху придется потратить не менее 5 тысяч рублей.
«Самые дешевые букеты будут из сезонных цветов. Чем больше в букете экзотики и чем сложнее его оформление — тем выше цена», — объясняет ростовский флорист Анна Конарева.
Стилист из Ростова Наталья Зарубова добавляет, что образ невесты обойдется не менее, чем в 100 тысяч рублей. Из них около 10 тысяч уйдет на пробные варианты прически и макияжа, еще 15-20 на них же, только непосредственно в день свадьбы. Нижнее белье и пеньюар для невесты будет стоить около 8 тысяч рублей. Не менее 7 тысяч рублей будут стоить качественные туфли.
«Туфли — это то, на чем экономить категорически нельзя. В них невесте должно быть удобно, и она должна быт уверенна, что ничего ей не натрет и каблук или ремешок не сломаются в самый ответственный момент», — отмечает эксперт.
Кроме туфель, невесте может понадобиться запасная обувь на плоском ходу, чтобы переобуться, когда ноги устанут от каблуков. Это еще 3-5 тысяч рублей.
Самая большая статья расходов для невесты — свадебное платье. Наталья Зарубова отмечает, что можно найти недорогие варианты стоимостью до 15 тысяч рублей. Однако это преимущественно будут платья длины мини и миди. Классическое свадебное платье в пол стоит от 30 тысяч рублей и выше — цена формируется исходя из расположения салона, дизайнера платья, его объема, сложности пошива, качества материалов, наличия декоративных элементов.
«Если говорить о самой усредненной цене, то это 45 тысяч. Это такой мидл-сегмент, для качественных платьев актуальной модели», — отмечает сотрудница одного из свадебных салонов в Ростове Ангелина Шпикарь.
Стилист Наталья Зарубова добавляет, что еще 5-7 тысяч рублей нужно отложить на фату. При этом короткие варианты — уже не в тренде. Современные невесты выбирают фату в пол или длиннее.
Образ жениха, по мнению стилиста, более экономичный. На рубашку, пиджак, брюки, галстук и ботинки жених потратит от 30 до 40 тысяч рублей.
«Дополнительных расходов может потребовать барбер и парикмахер, а также декоративные элементы в виде цветка или платка в нагрудный карман. Однако обычно на все это тратится не более 20 тысяч рублей, за исключением запонок и зажима для галстука — они могут выйти существенно дороже, зависит от того, из чего они сделаны», — замечает эксперт.
Свадьбу без торта представить нельзя, поэтому этот пункт расходов стоит рассмотреть подробнее.
Как отмечает свадебный организатор Карина Моисеенко, при ограниченном бюджете торт можно заказать в крупной сетевой кондитерской. Тогда цена 10 килограммового торта не превысит 20 тысяч рублей. Однако в этом случае выбор вариантов декора и начинок будет ограничен.
Если главное в торте — его внешний вид и оригинальный вкус — стоит обращаться к частным кондитерам, специализирующимся на создании свадебных десертов.
«Средняя стоимость свадебных тортов по Ростову — около 2,5 тысячи рублей за килограмм. Каждый кондитер может увеличить цену, если в составе много свежих фруктов и ягод, а также попросить отдельную оплату за декор, если он сложный. Условно, на 50 гостей нужно 10 кг торта. 25 тысяч рублей — только основа, плюс примерно 10 тысяч на оформление. Если это будут живые цветы — оформление может выйти даже дороже самого торта. Но в среднем свадебный торт стоит 30-60 тысяч», — объясняет ростовский кондитер Анна Глухолюбова.
Еще около 20 тысяч рублей донские молодожены потратят на традиционные обручальные кольца из золота. Однако современные сетевые ювелирные магазины предлагают и более экономные варианты — серебряные кольца с позолотой, стоимостью до 10 тысяч рублей за пару.
Самая малая, но при этом необходимая статья расходов приходится на пригласительные для гостей. Организатор Карина Моисеенко отмечает, что в этом сегменте множество различных вариантов: можно нанять дизайнера, вместе с ним разработать и напечатать в типографии индивидуальные пригласительные — все это обойдется не менее, чем в 20 тысяч рублей.
Можно купить готовые пригласительные в офлайн-магазинах или на маркетплейсах. Они обычно продаются наборами по 10-20 штук, а стоимость такого комплекта не превышает 700 рублей. Подписывать придется вручную.
«Сейчас стало модно делать не бумажные пригласительные, а сайт. Если есть навык — молодожены могут сделать это сами, а могут заказать у специалиста за 10-15 тысяч рублей», — замечает эксперт.
Итого, организация традиционного свадебного вечера без выездной регистрации и неформального оформления, обойдется ростовским парам, по нашим подсчетам, в 860 тысяч рублей.
«Даже по средним ценам без дорогостоящих элементов цена может шокировать. Поэтому сейчас все больше молодых выбирают камерные свадьбы до 20 гостей», — отмечает свадебный организатор.
Карина Моисеенко советует готовиться к торжеству минимум за шесть месяцев: этого времени достаточно, чтобы нанять специалистов в «не сезон» до повышения цен, а также выбрать необходимые атрибуты из большего ассортимента.