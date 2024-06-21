Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости после отмены льготной ипотеки

Выиграет от отмены льготной ипотеки само государство. Субсидирование процентов оказалось дорогим удовольствием для властей. Так, в 2024 году, только за первый квартал, государство перечислило банкам 110,8 миллиарда рублей. Если с рынка убрать ипотеку с господдержкой, на которую приходилась почти половина спроса, то государство сэкономит сотни миллиардов рублей.