Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости после отмены льготной ипотеки

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Published Сегодня, 06:51
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1 июля заканчивается срок программы льготной ипотеки с господдержкой по ставке 8% годовых. Но банки перестают выдавать такие кредиты уже сейчас. Некоторые банки установили дополнительное условие для выдачи льготной ипотеки — минимальный первоначальный взнос должен составлять до 60,1%.
Аналитики предполагают, что отмена льготной ипотеки больше всего ударит по москвичам и петербуржцам. В отличие от регионов в обеих столицах жители брали не семейную ипотеку, а базовую. В апреле 2023 года Москва и Петербург обеспечили 48,6% всех выдач ипотеки с господдержкой.
Выиграет от отмены льготной ипотеки само государство. Субсидирование процентов оказалось дорогим удовольствием для властей. Так, в 2024 году, только за первый квартал, государство перечислило банкам 110,8 миллиарда рублей. Если с рынка убрать ипотеку с господдержкой, на которую приходилась почти половина спроса, то государство сэкономит сотни миллиардов рублей.
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