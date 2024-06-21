«Фальшивая нота», от которой в восторге критики: куда сходить в Ростове 22 и 23 июня

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В субботу, 22 июня, в Конгресс-холле ДГТУ представят постановку «Фальшивая нота» (16+). Театр-постановщик «Антреприза» отправился с этим спектаклем в гастроли по России. Режиссером выступает Леонид Кулагин, а роли исполняют Владимир Стеклов и Игорь Ливанов. Спектакль получил восторженные отзывы от критиков.
В тот же день в театре «Человек в кубе» представят спектакль «Бродский» (12+). Режиссером постановки выступила Катерина Рындина, а главную и единственную роль исполнил Артур Войцеховский. Постановка будет проходить в формате спектакля-лекции. В качестве лектора выступит кандидат филологических наук Наталья Марченко.
«Мы хотим говорить о человеке, через всю судьбу которого, проступает особый слог. Вглядитесь в него, чем жил, что испытал, каким воздухом дышал, за чем наблюдал, кого любил и терял», — говорится в афише к спектаклю.
Другого великого поэта, Сергея Есенина, вспомнят в Музыкальном театре 22 июня. Там запланирован мюзикл «Есенин» (12+). Спектакль посвящен жизни поэта. Режиссером выступила Анастасия Неговора. Для мюзикла подготовили яркие декорации и костюмы. Он уже получил восторженные отзывы и вошел в топ самых ожидаемых событий культурной жизни города.
В субботу, 22 июня, в ростовской филармонии запланирован концерт «Шостакович, Прокофьев, Вайнберг» (12+). Академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Станислава Малышева сыграет известнейшие произведения Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Моисея Вайнберга.
В тот же день в ДК «Ростсельмаш» пройдет концерт «Блокбастер-шоу с симфо-рок оркестром Avatar Cinematic Orchestra» (6+). Организаторы обещают фееричное шоу с живой оркестровой музыкой и авторскими аранжировками. Слушателям представят интерпретацию известных саундтреков: от «Бригады» до «Слова пацана» и от «Крестного отца» до «Карты, Деньги, Два ствола».
В воскресенье, 23 июня, в джаз-клубе «Эссе» выступит Оркестр имени Кима Назаретова. Музыкальный руководитель и дирижёр — Андрей Мачнев. Оркестр сыграет джазовую классику, современные композиции, в том числе авторские.
В ростовских кинотеатрах покажут мультипликационную классику, шедевр Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» (6+). Легендарное аниме покажут в рамках программы «Уикенд Хаяо Миядзаки к 80-летию режиссёра». Аниме рассказывает о девочке по имени Тихиро, которая с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их встречает великолепный пир. Но все в это месте оказывается не тем, чем кажется.
Выходит в кино и фильм «Папа» (16+) режиссера Тони Голдуина. Фильм рассказывает историю Макса Бернала, который разрушил свою успешную карьеру и брак, чтобы стать менее успешным стендап-комиком. Роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро, Бобби Каннавале, Вупи Голдберг и другие.
Киноманов ждет и фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (16+). Главные роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт. Фильм расскажет о юной воительнице Фуриосе, которая попадает в руки орды байкеров под предводительством Военачальника Дементуса. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, которой управляет Бессмертный Джо, и пока два тирана борются за господство, Фуриосе предстоит пережить множество испытаний, пытаясь найти путь домой.
Еще одна премьера этих выходных — проникновенная драма Хетти Макдональд «Вторая жизнь Гарольда Фрая» (18+). Главный герой картины узнает, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна. Мужчина берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.