«Фальшивая нота», от которой в восторге критики: куда сходить в Ростове 22 и 23 июня

Еще одна премьера этих выходных — проникновенная драма Хетти Макдональд «Вторая жизнь Гарольда Фрая» (18+). Главный герой картины узнает, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна. Мужчина берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.