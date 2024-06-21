Из раков и тютины: необычные рецепты мороженого от ростовского шеф-повара

Затем в одной кастрюле нужно соединить кукурузу, сливки и молоко и проварить 20 минут на медленном огне, непрерывно помешивая. После этого можно постепенно ввести желтки, сахар и ванилин. Провариваем смесь еще 10 минут и остужаем.