Из раков и тютины: необычные рецепты мороженого от ростовского шеф-повара

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Пока в столице бушует непогода и смерчи, ростовчане плавятся от жары и засухи. Некоторым в такое пекло лень даже выйти в магазин за мороженым. Шеф-повар Леонид Макаров предлагает сделать его самостоятельно.
Шеф повар рекомендует подготовить для домашнего пломбира:
В высокой миске для взбивания необходимо соединить сливки и ванилин. На низких оборотах миксера взбиваем смесь, параллельно тонкой струйкой вливая сгущенное молоко.
Смесь в итоге должна получиться плотная и устойчивая.
Будущий пломбир нужно переложить в емкость с крышкой и убрать в морозилку до застывания.
«Пломбир можно подавать, посыпав шоколадной крошкой или украсив ягодами. А можно добавить ягоды и шоколад прямо на этапе взбивания массы», — советует шеф-повар.
По словам Леонида Макарова, фруктовым льдом из готового сока уже никого не удивишь. Повар предлагает сделать его из компота.
«Компот — это очень гибкий напиток. Его можно сделать практически из всего и самостоятельно проконтролировать, какой вкус будет основным, а какой дополнительным», — замечает шеф.
Леонид Макаров предлагает сварить компот из шести яблок, 300 граммов вишни, добавить несколько веточек перечной мяты, 300 граммов сахара и 1,5 литра воды.
Основное отличие компота для фруктового льда, добавляет Леонид Макаров, от обычного компота — усиленная насыщенность.
«В замороженном виде вкусы ощущаются слабее. Поэтому здесь мы берем большее количество фруктов на меньшее количество воды», — объясняет повар.
Перед варкой фрукты и мяту нужно тщательно промыть, яблоки нарезать, а из вишни удалить косточки. Веточки мяты тоже нужно мелко нарезать.
Кастрюлю с водой, сахаром и фруктами оставляем до закипания, а после — довариваем еще 10 минут на медленном огне.
Когда компот остынет, его необходимо процедить через сито. Только после этого очищенный напиток можно разливать по формочкам для фруктового льда.
Полезную альтернативу традиционному мороженому предлагает ростовский диетолог Анастасия Кривошей. Чтобы летнее лакомство не только охлаждало, но и не приносило вреда фигуре, а также наполняло организм полезными микроэлементами, диетолог предлагает готовить сорбеты.
«Сорбет — это по сути перемолотые в пюре замороженные ягоды и фрукты. Иногда сорбеты готовят с медом, сахаром или сливками. Но в данном случае самыми полезными являются те, что приготовлены только из фруктов», — говорит Анастасия Кривошей.
Диетолог предлагает дончанам попробовать сорбеты из «донских» фруктов: тютины, жерделы, алычи, дынь и арбузов.
Готовить сорбет очень просто: фрукты и ягоды сначала промывают, замораживают, а затем перемалывают в блендере.
Анастасия Кривошей поясняет, что сорбеты можно готовить как из одного фрукта, так и миксовать вкусы. Диетолог советует попробовать готовить их с добавлением небольшого количества кокосового молока или стружки.
Главная польза сорбета, по словам диетолога, заключается в богатом содержании клетчатки, глюкозы, и при этом низкой калорийностью.
«Сорбет отлично утоляет жажду, тонизирует и придает энергии. После него точно не захочется полежать, как после традиционного мороженого на жирных сливках», — отмечает эксперт.
Мороженое из кукурузы
Сезон вареной кукурузы в Ростове уже начался, но если такой вариант ее приготовления уже успел надоесть, шеф повар Леонид Макаров предлагает приготовить необычное кукурузное мороженое.
На четыре порции мороженого понадобится:
Сперва нужно отделить кукурузные зерна от початка и измельчить их в блендере. Леонид Макаров советует лишь немного перемолоть кукурузу, чтобы она не превратилась в пюре.
Затем в одной кастрюле нужно соединить кукурузу, сливки и молоко и проварить 20 минут на медленном огне, непрерывно помешивая. После этого можно постепенно ввести желтки, сахар и ванилин. Провариваем смесь еще 10 минут и остужаем.
Теперь начинается самый долгий процесс в приготовлении кукурузного мороженого.
Проваренную в сливках кукурузу нужно перелить в емкость и отправить ее в морозилку до полного застывания. Затем смесь нужно достать, тщательно перемешать и вернуть обратно. Этот процесс повторяем 3-4 раза для насыщения десерта кислородом.
Вареные раки — излюбленное блюдо ростовчан. Однако из них получается не менее вкусное мороженое.
«Сразу скажу, мой рецепт не имеет никакого отношения к тому, что готовили в одной из ростовских джелатерий. Это моя авторская фантазия. Кстати, при желании, аналогичное количество раков в рецепте можно заменить креветкой или крабовым мясом», — замечает Леонид Макаров.
Для пряного мороженого понадобится:
Мясо рака необходимо сначала отварить, а затем соединить его в блендере со сливками, чесноком, укропом и специями. Готовое пюре перекладываем в форму и оставляем в морозилке на 2-3 часа.
«Если решите добавить крабовое мясо — его тоже нужно будет просто отварить. Креветки необходимо будет замариновать в 100 граммах сливочного масла с чесноком и небольшой луковицей. Потом обжарить и также измельчить в блендере», — советует повар.
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