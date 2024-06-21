Музей появится в здании цирка Ростова после окончания реконструкции

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В апреле стартовала масштабная реконструкция ростовского цирка. Здание относится к объектам культурного наследия. Реконструкция продлится в течение трех лет. На это время представления в цирки идти не будут.
Директор учреждения Ирина Юркова рассказала, что после реконструкции в цирке на втором этаже откроется музей. В ней представят различные экспонаты. Отдельную экспозицию посвятят столетней истории цирковых династий Ростова.
Напомним, губернатор Василий Голубев попросил вице-премьера Татьяну Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове.