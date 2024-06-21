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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

На втором этаже ростовского цирка планируют открыть музей

Музей появится в здании цирка Ростова после окончания реконструкции

21 июня 2024, 05:13
Фото: rostovgazeta.ru
На втором этаже ростовского цирка планируют открыть музей
На втором этаже ростовского цирка планируют открыть музей, сообщила директор учреждения Ирина Юркова DonDay.

В апреле стартовала масштабная реконструкция ростовского цирка. Здание относится к объектам культурного наследия. Реконструкция продлится в течение трех лет. На это время представления в цирки идти не будут.

Масштабная реконструкция цирка началась в Ростове
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Директор учреждения Ирина Юркова рассказала, что после реконструкции в цирке на втором этаже откроется музей. В ней представят различные экспонаты. Отдельную экспозицию посвятят столетней истории цирковых династий Ростова.

Напомним, губернатор Василий Голубев попросил вице-премьера Татьяну Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове.

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