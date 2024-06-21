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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Мы попросили ИИ спеть песню про Ростовскую область — что из этого вышло

Мы попросили ИИ спеть песню про Ростовскую область — что из этого вышло

21 июня 2024, 07:33
Фото: Unsplash
Мы попросили ИИ спеть песню про Ростовскую область — что из этого вышло

Нейросеть сочинила песню про Ростовскую область

Искусственный интеллект может помочь в создании нового гимна региона, редакция RostovGazeta вдохновилась опытом коллег из «Новая Хакасия».

Экс-сотрудники Google DeepMind создали сервис Udio. В его основе заложен искусственный интеллект, помогающий в создании музыки практически в любом жанре и на любом языке. Любой желающий может с помощью ИИ сочинить песню, не обладая для этого специальными навыками.

RostovGazeta попросила Udio создать композицию про Ростовскую область в жанре поп-рок.

«Там, в Ростове (о да)

[припев]

Ростовские поля (о да)

Они кажутся такими настоящими (о да)

Прогуляйтесь по городу

Солнце садится

Зажигайте!» — гласит перевод строчек песни, сочиненной искусственным интеллектом.

Ранее аналитики рассказали, что может войти в культурный код Ростова.

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