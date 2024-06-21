Мы попросили ИИ спеть песню про Ростовскую область — что из этого вышло

Экс-сотрудники Google DeepMind создали сервис Udio. В его основе заложен искусственный интеллект, помогающий в создании музыки практически в любом жанре и на любом языке. Любой желающий может с помощью ИИ сочинить песню, не обладая для этого специальными навыками.