Мы попросили ИИ спеть песню про Ростовскую область — что из этого вышло

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Экс-сотрудники Google DeepMind создали сервис Udio. В его основе заложен искусственный интеллект, помогающий в создании музыки практически в любом жанре и на любом языке. Любой желающий может с помощью ИИ сочинить песню, не обладая для этого специальными навыками.
RostovGazeta попросила Udio создать композицию про Ростовскую область в жанре поп-рок.
«Там, в Ростове (о да)
[припев]
Ростовские поля (о да)
Они кажутся такими настоящими (о да)
Прогуляйтесь по городу
Солнце садится
Зажигайте!» — гласит перевод строчек песни, сочиненной искусственным интеллектом.
Ранее аналитики рассказали, что может войти в культурный код Ростова.