Общественник Махмудов призвал ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Напомним, что с 1 апреля в России действует закон, наделяющий регионы правом ограничивать время продажи в точках общепита, расположенных как в многоквартирных домах, так и во дворах жилых комплексов. В частности, в Бурятии, вынесли на обсуждение антиалкогольный законопроект. Здесь предлагается разрешить продавать алкоголь строго с 11.00 до 20.00 мск.
«Возможно такие обсуждения идут и в Ростовской области, но официальных публикаций на этот счет я еще не видел. Практику других регионов необходимо брать на вооружение и обязательно применять у нас», — отмечает Владислав Махмудов.
Представитель общественной организации разъясняет, что Ростов хоть и не является курортным городом, но имеет все его признаки. К тому же, по словам собеседника, проживающие в спальных районах часто жалуются на неконтролируемый процесс продажи алкогольных напитков. Нередко возле таких магазинов рядом с жилыми домами собираются целые компании. Под воздействием алкоголя, с измененным сознанием, люди ведут себя шумно, устраивают скандалы и потасовки, что не позволяет жителям домов с детьми вечером полноценно отдыхать.
«Пример тому — случай на Северном в Ростове, когда группа молодых подвыпивших ребят устроили разборки, которые завершились побоями и травмами», — уточняет эксперт.
Запрещать развитие сетей алкогольной продукции недопустимо — бизнес должен развиваться. Однако продавать алкоголь эксперт предлагает не нарушая права жителей многоквартирных домов. Ранее эксперты много говорили о запрете так называемых наливаек. Но сейчас эту нишу плотно занимают продающие алкоголь магазины.
«Места продажи алкогольной продукции нужно законодательно ограничивать. Разрешить располагать их в таких местах, где не нарушаются права людей на отдых. Например, в торговых центрах. В некоторых зарубежных странах и вовсе магазины по продаже алкоголя находятся за пределами города, рядом с каким-нибудь мусорным полигоном. Это делается для того, чтобы желающие собраться шумной компанией никому не мешали и не нарушали ничьи права», — говорит общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему продажи алкоголя в Ростовской области запретили с 24 мая.