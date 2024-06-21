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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Общественник заявил о необходимости ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области

Общественник Махмудов призвал ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области

21 июня 2024, 09:12
Фото: МВД Ростовской области
Общественник заявил о необходимости ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta о необходимости ввести ряд ограничений, ужесточающих продажи алкоголя в Ростовской области.

Напомним, что с 1 апреля в России действует закон, наделяющий регионы правом ограничивать время продажи в точках общепита, расположенных как в многоквартирных домах, так и во дворах жилых комплексов. В частности, в Бурятии, вынесли на обсуждение антиалкогольный законопроект. Здесь предлагается разрешить продавать алкоголь строго с 11.00 до 20.00 мск.

«Возможно такие обсуждения идут и в Ростовской области, но официальных публикаций на этот счет я еще не видел. Практику других регионов необходимо брать на вооружение и обязательно применять у нас», — отмечает Владислав Махмудов.

Представитель общественной организации разъясняет, что Ростов хоть и не является курортным городом, но имеет все его признаки. К тому же, по словам собеседника, проживающие в спальных районах часто жалуются на неконтролируемый процесс продажи алкогольных напитков. Нередко возле таких магазинов рядом с жилыми домами собираются целые компании. Под воздействием алкоголя, с измененным сознанием, люди ведут себя шумно, устраивают скандалы и потасовки, что не позволяет жителям домов с детьми вечером полноценно отдыхать.

«Пример тому — случай на Северном в Ростове, когда группа молодых подвыпивших ребят устроили разборки, которые завершились побоями и травмами», — уточняет эксперт.
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Запрещать развитие сетей алкогольной продукции недопустимо — бизнес должен развиваться.Запрещать развитие сетей алкогольной продукции недопустимо — бизнес должен развиваться.
Запрещать развитие сетей алкогольной продукции недопустимо — бизнес должен развиваться.
Фото: МВД Ростовской области

Запрещать развитие сетей алкогольной продукции недопустимо — бизнес должен развиваться. Однако продавать алкоголь эксперт предлагает не нарушая права жителей многоквартирных домов. Ранее эксперты много говорили о запрете так называемых наливаек. Но сейчас эту нишу плотно занимают продающие алкоголь магазины.

«Места продажи алкогольной продукции нужно законодательно ограничивать. Разрешить располагать их в таких местах, где не нарушаются права людей на отдых. Например, в торговых центрах. В некоторых зарубежных странах и вовсе магазины по продаже алкоголя находятся за пределами города, рядом с каким-нибудь мусорным полигоном. Это делается для того, чтобы желающие собраться шумной компанией никому не мешали и не нарушали ничьи права», — говорит общественник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему продажи алкоголя в Ростовской области запретили с 24 мая.

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