Общественник Махмудов призвал ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области

Представитель общественной организации разъясняет, что Ростов хоть и не является курортным городом, но имеет все его признаки. К тому же, по словам собеседника, проживающие в спальных районах часто жалуются на неконтролируемый процесс продажи алкогольных напитков. Нередко возле таких магазинов рядом с жилыми домами собираются целые компании. Под воздействием алкоголя, с измененным сознанием, люди ведут себя шумно, устраивают скандалы и потасовки, что не позволяет жителям домов с детьми вечером полноценно отдыхать.