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Published Сегодня, 08:53

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Остался металлом: появились фото сгоревшего до тла резервуара на нефтебазе в Азове

Остался обугленный металлолом: появились фото сгоревшего резервуара в Азове

21 июня 2024, 08:53
Фото: ТГ Азов Новости События
Остался металлом: появились фото сгоревшего до тла резервуара на нефтебазе в Азове

Появились фото сгоревшего до тла резервуара на нефтебазе в Азове

Открытое горение ликвидировали на нефтебазе в Азове, в соцсетях делятся снимками того, что осталось от резервуара с горючим.

Огонь тушили на резервуаре с нефтепродуктами трое суток. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали больше 200 спасателей и десятки единиц техники. Причиной возгорания стала атака беспилотников, произошедшая ранним утром 18 июня.

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Сейчас открытое горение на нефтебазе ликвидировано. В сети появились кадры с места событий. На них видно, что от резервуара остался лишь жженный металл. На месте все еще продолжают работу спасатели. Ущерб от пожара только предстоит оценить.

Ранее житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим.

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