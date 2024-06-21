Остался обугленный металлолом: появились фото сгоревшего резервуара в Азове

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Огонь тушили на резервуаре с нефтепродуктами трое суток. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали больше 200 спасателей и десятки единиц техники. Причиной возгорания стала атака беспилотников, произошедшая ранним утром 18 июня.
Сейчас открытое горение на нефтебазе ликвидировано. В сети появились кадры с места событий. На них видно, что от резервуара остался лишь жженный металл. На месте все еще продолжают работу спасатели. Ущерб от пожара только предстоит оценить.
Ранее житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим.