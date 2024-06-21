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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Песчаная буря надвигается на Ростовскую область

Песчаная буря надвигается на Ростовскую область

21 июня 2024, 13:36
Фото: Unsplash
Песчаная буря надвигается на Ростовскую область
На границах с Ростовской областью заметили надвигающуюся на регион песчаную бурю. Ее заметили водители на трассе М-4 «Дон», сообщает местный паблик.

На границе Ростовской и Воронежской области бушует песчаная буря. Атмосферное явление заметили водители на трассе м-4 «Дон». Автомобилисты жалуются на низкую видимость не дальше 20–30 метров.

Отметим, что есть вероятность того, что ветер может пригнать пылевую бурю в в Ростовскую область и даже в Ростов-на-Дону.

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Песчаная буря надвигается на Ростовскую область
Видео: ТГ «Ростов Главный»

Ранее на окраине Ростова-на-Дону жители увидели смерч. Природное явление появилось на автостоянке.

До этого зоолог предупредила о возможном нашествии саранчи. Ветер может принести вредителей в Ростовскую область.

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