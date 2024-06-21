Песчаная буря надвигается на Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На границе Ростовской и Воронежской области бушует песчаная буря. Атмосферное явление заметили водители на трассе м-4 «Дон». Автомобилисты жалуются на низкую видимость не дальше 20–30 метров.
Отметим, что есть вероятность того, что ветер может пригнать пылевую бурю в в Ростовскую область и даже в Ростов-на-Дону.
Ранее на окраине Ростова-на-Дону жители увидели смерч. Природное явление появилось на автостоянке.
До этого зоолог предупредила о возможном нашествии саранчи. Ветер может принести вредителей в Ростовскую область.