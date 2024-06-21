Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в соседнем с Ростовом Краснодаре

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В ночь на 21 июня БПЛА атаковали четыре муниципалитета в Краснодарском крае, включая столицу региона. Местные жители рассказывали о мощных взрывах в небе. Позже Минобороны подтвердило атаку сразу 43 дронов.
Одной из целей беспилотников стал автовокзал «Южный». Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры с последствиями удара дронов по вокзалу. На видео можно рассмотреть, что обломки беспилотников раскиданы рядом со зданием «Южного».
Всего из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае трое пострадали и один погиб.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о хронологии ударов беспилотников по Кубани 21 июня.