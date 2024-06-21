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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:21

Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в Краснодаре

Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в соседнем с Ростовом Краснодаре

21 июня 2024, 10:19
Фото: Яндекс. Карты / Видео ТГ-канал «ЧП Краснодар»
Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в Краснодаре

Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал на Кубани

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил Оперштаб региона.

В ночь на 21 июня БПЛА атаковали четыре муниципалитета в Краснодарском крае, включая столицу региона. Местные жители рассказывали о мощных взрывах в небе. Позже Минобороны подтвердило атаку сразу 43 дронов.

Одной из целей беспилотников стал автовокзал «Южный». Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры с последствиями удара дронов по вокзалу. На видео можно рассмотреть, что обломки беспилотников раскиданы рядом со зданием «Южного».

Всего из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае трое пострадали и один погиб.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о хронологии ударов беспилотников по Кубани 21 июня.

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