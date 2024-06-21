Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в соседнем с Ростовом Краснодаре

Одной из целей беспилотников стал автовокзал «Южный». Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры с последствиями удара дронов по вокзалу. На видео можно рассмотреть, что обломки беспилотников раскиданы рядом со зданием «Южного».