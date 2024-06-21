Появилось видео страшного пожара на складе МВД в Ростове

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнула база хранения ресурсов МВД. Пожар начался около 17.00 мск. Местные жители засняли клубы дыма, которые исходят от очага возгорания.
Спасатели уже находятся на месте происшествия. По данным регионального МЧС, тушением пожара занимаются 68 человек и привлечены 25 единиц техники. На данный момент огонь локализован на площади 700 квадратных метров.
Отметим, что причины возгорания неизвестны. Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее лаборатория Роспотребнадзора рассказала о состоянии воздуха после трехдневного пожара в Азове.