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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

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Updated Сегодня, 16:54

Появилось видео страшного пожара на базе хранения ресурсов МВД в Ростове

Появилось видео страшного пожара на складе МВД в Ростове

21 июня 2024, 16:52
Фото: pxhere.com
Появилось видео страшного пожара на базе хранения ресурсов МВД в Ростове
В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов МВД. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнула база хранения ресурсов МВД. Пожар начался около 17.00 мск. Местные жители засняли клубы дыма, которые исходят от очага возгорания.

Спасатели уже находятся на месте происшествия. По данным регионального МЧС, тушением пожара занимаются 68 человек и привлечены 25 единиц техники. На данный момент огонь локализован на площади 700 квадратных метров.

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Появилось видео страшного пожара на базе хранения ресурсов МВД в Ростове
Видео: pxhere.com

Отметим, что причины возгорания неизвестны. Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее лаборатория Роспотребнадзора рассказала о состоянии воздуха после трехдневного пожара в Азове.

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