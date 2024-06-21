Преподавателя из Новочеркасска отправили под суд из-за взятки

В Новочеркасске под суд отправится 39-летний преподаватель, который, по версии следствия, длительное время брал взятки со студентов. Мужчина работал заведующим заочного отделения образовательного учреждения. Обвиняемый с мая 2019 по апрель 2022 года брал деньги за проставление зачетов и экзаменов. Он пользовался своим положением и воздействовал на решения других преподавателей. За все это время он получил более 180 тысяч рублей.