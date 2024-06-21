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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Экономист объяснил, как отразится на ростовчанах закрытие торгов валютой на Мосбирже

Профессор экономики предупредил о росте цен в Ростове в ближайшем будущем

21 июня 2024, 18:32
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист объяснил, как отразится на ростовчанах закрытие торгов валютой на Мосбирже
Закрытие Московской валютной биржи отразится на экономике в целом в долгосрочном периоде и на ее финансовом секторе в краткосрочном, уверен профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян

По мнению эксперта, закрытие торгов на Мосбирже привело к четырем глобальным последствиям для экономики страны: курс доллара и евро теперь рассчитывается по курсу юаня, граждане станут обменивать валюту за пределами биржи, упадут объемы импорта из-за проблем с платежами через банки «дружественных стран», которые тоже попали под санкции, падение спроса на иностранную валюту влияет на укрепление рубля, а также объем юаня на бирже может увеличиться до 80%.

«Все эти проблемы имеют определенные последствия для обычных людей, связанные с потребительскими ценами, ростом процентов на кредит, ростом тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на комплектующие товары, выезд заграницу и так далее», — заключает доктор экономических наук.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области фермеры с полей стали продавать картофель на четверть дороже.

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