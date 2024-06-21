Профессор экономики предупредил о росте цен в Ростове в ближайшем будущем

По мнению эксперта, закрытие торгов на Мосбирже привело к четырем глобальным последствиям для экономики страны: курс доллара и евро теперь рассчитывается по курсу юаня, граждане станут обменивать валюту за пределами биржи, упадут объемы импорта из-за проблем с платежами через банки «дружественных стран», которые тоже попали под санкции, падение спроса на иностранную валюту влияет на укрепление рубля, а также объем юаня на бирже может увеличиться до 80%.