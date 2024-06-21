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Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на плохую работу органов опеки

Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на плохую работу органов опеки

21 июня 2024, 11:41
Фото: donland.ru
Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на плохую работу органов опеки
Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора на необходимость принятия дополнительных мер к соблюдению жилищных прав детей-сирот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура занимается вопросами соблюдения прав детей-сирот. В надзорном ведомстве обратили внимание на целый ряд проблем в этой сфере, требующих более пристального внимания от властей Ростовской области, в частности — от губернатора.

Так, с начала года прокурорами сразу шести муниципалитетов выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим учетом и несвоевременным включением в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, сразу 58 детей.

«По мерам реагирования прокуроров Егорлыкского района, Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, Каменского городского и Азовского межрайонного прокуроров, принятым по аналогичным фактам в прошлом году, в такой список включено 19 лиц», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Прокуратура занимается вопросами соблюдения прав детей-сирот.Прокуратура занимается вопросами соблюдения прав детей-сирот.
Прокуратура занимается вопросами соблюдения прав детей-сирот.
Фото: donland.ru

Характер работы органов опеки и попечительства охарактеризован как «формальный» в вопросах обследования жилья, предназначенного для детей-сирот. По мнению прокуратуры, органы опеки не принимают никаких мер, чтобы установить возможно ли вообще проживать ребенку, оставшемуся без попечительства, в том или ином доме. Нередки случаи, когда жилье детям-сиротам предоставляют в домах без отопления, канализации и других удобств.

Из плюсов, отмеченных прокуратурой — темы приобретения домов и квартир для детей-сирот. Но, вопреки общей тенденции, проблемной остается ситуация в городе Шахты, где 99 сирот не обеспечены жильем.

«Прокуратурой Ростовской области обращено внимание губернатора региона на необходимость исключения случаев ненадлежащей реализации органами местного самоуправления полномочий в указанной сфере и принятия дополнительных мер к соблюдению жилищных прав детей-сирот», — заключили в надзорном ведомстве.

Напомним, в апреле Прокуратура уже отчитывала губернатора Голубева за ущемленные права сирот.

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