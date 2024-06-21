Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на плохую работу органов опеки

Характер работы органов опеки и попечительства охарактеризован как «формальный» в вопросах обследования жилья, предназначенного для детей-сирот. По мнению прокуратуры, органы опеки не принимают никаких мер, чтобы установить возможно ли вообще проживать ребенку, оставшемуся без попечительства, в том или ином доме. Нередки случаи, когда жилье детям-сиротам предоставляют в домах без отопления, канализации и других удобств.