Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на плохую работу органов опеки

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Прокуратура занимается вопросами соблюдения прав детей-сирот. В надзорном ведомстве обратили внимание на целый ряд проблем в этой сфере, требующих более пристального внимания от властей Ростовской области, в частности — от губернатора.
Так, с начала года прокурорами сразу шести муниципалитетов выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим учетом и несвоевременным включением в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, сразу 58 детей.
«По мерам реагирования прокуроров Егорлыкского района, Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, Каменского городского и Азовского межрайонного прокуроров, принятым по аналогичным фактам в прошлом году, в такой список включено 19 лиц», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Характер работы органов опеки и попечительства охарактеризован как «формальный» в вопросах обследования жилья, предназначенного для детей-сирот. По мнению прокуратуры, органы опеки не принимают никаких мер, чтобы установить возможно ли вообще проживать ребенку, оставшемуся без попечительства, в том или ином доме. Нередки случаи, когда жилье детям-сиротам предоставляют в домах без отопления, канализации и других удобств.
Из плюсов, отмеченных прокуратурой — темы приобретения домов и квартир для детей-сирот. Но, вопреки общей тенденции, проблемной остается ситуация в городе Шахты, где 99 сирот не обеспечены жильем.
«Прокуратурой Ростовской области обращено внимание губернатора региона на необходимость исключения случаев ненадлежащей реализации органами местного самоуправления полномочий в указанной сфере и принятия дополнительных мер к соблюдению жилищных прав детей-сирот», — заключили в надзорном ведомстве.
Напомним, в апреле Прокуратура уже отчитывала губернатора Голубева за ущемленные права сирот.