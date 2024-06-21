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Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Ростовский экономист пояснил будущее с курсом валют после закрытия торгов на Мосбирже

Ростовский экономист дал прогноз о курсе валют после закрытия торгов на Мосбирже

21 июня 2024, 19:01
Фото: silverkblack/Unsplash
Ростовский экономист пояснил будущее с курсом валют после закрытия торгов на Мосбирже
Курс юаня будет определяющим при покупке и продаже доллара и евро, об этом корреспонденту RostovGazeta сообщил профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

Напомним, с 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом и евро из-за новых санкций США.

По мнению доктора экономических наук Юрия Туманяна, закрытие Московской валютной биржи отразится на экономике в целом в долгосрочном периоде и на ее финансовом секторе в краткосрочном.

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«Теперь для расчетов курса доллара и евро будет браться курс юаня, который доступен на бирже, к рублю. А курс доллара к рублю ЦБ устанавливает с помощью курса „юань — доллар или евро“, — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области.

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