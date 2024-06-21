Ростовский экономист дал прогноз о курсе валют после закрытия торгов на Мосбирже

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Напомним, с 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом и евро из-за новых санкций США.
По мнению доктора экономических наук Юрия Туманяна, закрытие Московской валютной биржи отразится на экономике в целом в долгосрочном периоде и на ее финансовом секторе в краткосрочном.
«Теперь для расчетов курса доллара и евро будет браться курс юаня, который доступен на бирже, к рублю. А курс доллара к рублю ЦБ устанавливает с помощью курса „юань — доллар или евро“, — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что экономист предупредил о подорожании фруктов и овощей в Ростовской области.