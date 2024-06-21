Сергей Шлык покинул пост ректора РостГМУ. Кто занял его место?

Сергей Шлык покинул пост ректора Ростовского государственного медицинского университета. Должность он занимал 12 лет. Его место, согласно приказу министра здравоохранения Михаила Мурашко, станет проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации РостГМУ Олеся Старожинская. Исполнять обязанности ректора она будет до 19 июня 2025 года.