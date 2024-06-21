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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Сергей Шлык покинул пост ректора РостГМУ. Кто занял его место?

Сергей Шлык покинул пост ректора РостГМУ. Кто занял его место?

21 июня 2024, 09:26
Фото: rostgmu.ru
Сергей Шлык покинул пост ректора РостГМУ. Кто занял его место?

Экс-советница главы Минздрава возглавит РостГМУ после увольнения Сергея Шлыка

Ростовский медуниверситет возглавит Олеся Старжинская, соответствующий приказ подписал глава Минздрава России Сергей Мурашко.

Сергей Шлык покинул пост ректора Ростовского государственного медицинского университета. Должность он занимал 12 лет. Его место, согласно приказу министра здравоохранения Михаила Мурашко, станет проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации РостГМУ Олеся Старожинская. Исполнять обязанности ректора она будет до 19 июня 2025 года.

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Известно, что ранее Старожинская отметилась на посту советника министра здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что зарплаты ректоров ведущих вузов Ростова достигли 500 тысяч рублей.

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