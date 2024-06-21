Сергей Шлык покинул пост ректора РостГМУ. Кто занял его место?

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Сергей Шлык покинул пост ректора Ростовского государственного медицинского университета. Должность он занимал 12 лет. Его место, согласно приказу министра здравоохранения Михаила Мурашко, станет проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации РостГМУ Олеся Старожинская. Исполнять обязанности ректора она будет до 19 июня 2025 года.
Известно, что ранее Старожинская отметилась на посту советника министра здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что зарплаты ректоров ведущих вузов Ростова достигли 500 тысяч рублей.