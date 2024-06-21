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Сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области

Сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области

21 июня 2024, 10:17
Фото: Unsolash
Сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области
Специалиста офиса продаж одного из сотовых операторов осудили за неправомерный доступ к информации, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Силовики пресекли деятельность Михаила Самойленко — сотрудника офиса продаж и обслуживания одного из сотовых операторов. В январе 2022 года мужчина, используя служебное положение, скопировал и переслал через мессенджер данные о двух абонентах оператора третьим лицам.

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Когда преступление вскрылось, в отношении Самойленко возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к информации. Новочеркасский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг телефонной, почтовой, телеграфной и иных видов связи сроком на 1 год.

Ранее жителя Таганрога осудили за слив данных сотового оператора.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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