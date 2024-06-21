Сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области

Когда преступление вскрылось, в отношении Самойленко возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к информации. Новочеркасский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг телефонной, почтовой, телеграфной и иных видов связи сроком на 1 год.