Сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Силовики пресекли деятельность Михаила Самойленко — сотрудника офиса продаж и обслуживания одного из сотовых операторов. В январе 2022 года мужчина, используя служебное положение, скопировал и переслал через мессенджер данные о двух абонентах оператора третьим лицам.
Когда преступление вскрылось, в отношении Самойленко возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к информации. Новочеркасский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг телефонной, почтовой, телеграфной и иных видов связи сроком на 1 год.
Ранее жителя Таганрога осудили за слив данных сотового оператора.