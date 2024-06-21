Стало известно, когда невыносимая жара вернется в Ростов

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В субботу, 22 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Весь день на улице будет держаться высокая температура. С 9.00 мск столбики термометров поднимутся до +25 градусов. В течение для воздух прогреется до +29 градусов. Прохлада наступит только ночью. После 00.00 на улице будет +19 градусов.
В воскресенье, 23 июня, также ожидается малооблачный день без осадков. Однако погода будет значительно жарче. Уже в 9 утра синоптики прогнозируют +27 градусов. После 12.00 воздух прогреется до +31 градуса. Только после 21.00 температура опустится до комфортных значений. Вечером и ночью температура не поднимется выше +22 градусов.
Ранее спасатель рассказал, какие опасности могут поджидать жителей Ростовской области во время сильного дождя с грозами. Подробнее о правилах безопасности в непогоду в материале RostovGazeta.
До этого стало известно, что на Ростовскую область надвигается песчаная буря.