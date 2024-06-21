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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Ростове-на-Дону ожидается жара до +31 градуса в выходные

Стало известно, когда невыносимая жара вернется в Ростов

21 июня 2024, 15:29
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону ожидается жара до +31 градуса в выходные

В Ростове-на-Дону ожидается жара до +31 градуса в выходные

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют жаркие выходные. Палящее солнце прогреет воздух до +31 градуса, сообщает Gismeteo.

В субботу, 22 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Весь день на улице будет держаться высокая температура. С 9.00 мск столбики термометров поднимутся до +25 градусов. В течение для воздух прогреется до +29 градусов. Прохлада наступит только ночью. После 00.00 на улице будет +19 градусов.

В воскресенье, 23 июня, также ожидается малооблачный день без осадков. Однако погода будет значительно жарче. Уже в 9 утра синоптики прогнозируют +27 градусов. После 12.00 воздух прогреется до +31 градуса. Только после 21.00 температура опустится до комфортных значений. Вечером и ночью температура не поднимется выше +22 градусов.

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Ранее спасатель рассказал, какие опасности могут поджидать жителей Ростовской области во время сильного дождя с грозами. Подробнее о правилах безопасности в непогоду в материале RostovGazeta.

До этого стало известно, что на Ростовскую область надвигается песчаная буря.

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