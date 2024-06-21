Стало известно, когда невыносимая жара вернется в Ростов

В субботу, 22 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Весь день на улице будет держаться высокая температура. С 9.00 мск столбики термометров поднимутся до +25 градусов. В течение для воздух прогреется до +29 градусов. Прохлада наступит только ночью. После 00.00 на улице будет +19 градусов.