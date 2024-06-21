Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Заключенный СИЗО-1, участвовавший в захвате заложников, пришел в сознание. Его перевели в одну из больниц ГУФСИН по Ростовской области.
Информация об этом не подтверждена официально и будет уточняться.
Напомним, что 16 мая шестеро заключенных взломали решетки камер и проникли в дежурную часть. Преступники взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены ножами, заточками и топорами. Террористы согласились на переговоры и просили предоставить им больше оружия, транспорт и возможность безнаказанно покинуть следственный изолятор. Силовики ликвидировали всех террористов и освободили заложников. Позднее СМИ сообщили, что один из них выжил и находится в коме.
Исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 отстранили от работы после захвата заложников.
Ранее стало известно, что преступники, сидевшие в СИЗО-1, Ростова могли купить оружие прямо в изоляторе. Сотрудники учреждения якобы незаконно продавали запрещенные вещи заключенным.
* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.