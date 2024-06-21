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Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице

Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице

21 июня 2024, 17:31
Фото: rostovgazeta.ru
Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице
Выживший террорист Даниил Камнеев* из СИЗО-1 Ростова-на-Дону пришел в себя, сообщает DonDay с отсылкой на свой источник.

Заключенный СИЗО-1, участвовавший в захвате заложников, пришел в сознание. Его перевели в одну из больниц ГУФСИН по Ростовской области.

Информация об этом не подтверждена официально и будет уточняться.

Напомним, что 16 мая шестеро заключенных взломали решетки камер и проникли в дежурную часть. Преступники взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены ножами, заточками и топорами. Террористы согласились на переговоры и просили предоставить им больше оружия, транспорт и возможность безнаказанно покинуть следственный изолятор. Силовики ликвидировали всех террористов и освободили заложников. Позднее СМИ сообщили, что один из них выжил и находится в коме.

Исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 отстранили от работы после захвата заложников.

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Ранее стало известно, что преступники, сидевшие в СИЗО-1, Ростова могли купить оружие прямо в изоляторе. Сотрудники учреждения якобы незаконно продавали запрещенные вещи заключенным.

 

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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