Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице

Напомним, что 16 мая шестеро заключенных взломали решетки камер и проникли в дежурную часть. Преступники взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Они были вооружены ножами, заточками и топорами. Террористы согласились на переговоры и просили предоставить им больше оружия, транспорт и возможность безнаказанно покинуть следственный изолятор. Силовики ликвидировали всех террористов и освободили заложников. Позднее СМИ сообщили, что один из них выжил и находится в коме.