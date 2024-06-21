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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Фермеры подняли цены на картофель в Ростовской области на четверть

В Ростовской области фермеры с полей стали продавать картофель на четверть дороже

21 июня 2024, 05:38
Фото: pxhere.com
Фермеры подняли цены на картофель в Ростовской области на четверть

Цены на картофель поднялись на 25% в Ростовской области

Фермеры подняли цены на картофель в Ростовской области на четверть, рассказал Donnews директор крупного хозяйства в Семикаракорском район Максим Дуля.

В регионе стартовали сбор картофеля и его оптовая продажа. Год к году цены на него выросли на 25%. Фермеры отмечают, что урожай картофеля оказался больше прошлогоднего примерно на 20%. Засуха не повлияла на количество и качество этого овоща в хозяйствах, где используют капельное орошение.

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«В прошлом году из-за обильных дождей часть картофеля была поражена болезнью, а в этом году всё хорошо», — заключает Максим Дуля.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут продавать арбузы и дыни дороже на 15%. Бахчеводы объясняют это возросшими затратами на семена и необходимостью повышать зарплаты сотрудникам.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Семикаракорский район#Урожай в Ростовской области#Картофель
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