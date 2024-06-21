В Ростовской области фермеры с полей стали продавать картофель на четверть дороже

В регионе стартовали сбор картофеля и его оптовая продажа. Год к году цены на него выросли на 25%. Фермеры отмечают, что урожай картофеля оказался больше прошлогоднего примерно на 20%. Засуха не повлияла на количество и качество этого овоща в хозяйствах, где используют капельное орошение.