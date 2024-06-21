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В Ростове изменят маршруты автобусов в связи с открытием нового автовокзала

В Ростове изменят маршруты автобусов из-за открытия Центрального автовокзала

21 июня 2024, 15:32
Фото: pxhere.com
В Ростове изменят маршруты автобусов в связи с открытием нового автовокзала
В Ростове-на-Дону открывается новый Центральный областной автовокзал. В связи с этим было принято решение изменить схемы движения некоторых автобусов, сообщает администрация города.

С 27 июня в Ростове-на-Дону поменяется маршрут автобусов №7, 82, 93 и троллейбуса №9. Данные изменения введут в связи с открытием Центрального областного автовокзала на проспекте Шолохова, 270/1. При этом изменения будут незначительные. Общественный транспорт будет курсировать по привычному пути, но с заездом на новый автовокзал.

Ранее сообщалось, что техническое открытие автовокзала состоится 27 июня.

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Ранее в Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 25 автобусов из-за неисправности в работе кондиционеров. Всего неполадки обнаружили в 120 общественных транспортах.

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#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Автобус#Троллейбус#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автовокзал#Схема движения
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