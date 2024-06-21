В Ростове изменят маршруты автобусов из-за открытия Центрального автовокзала

С 27 июня в Ростове-на-Дону поменяется маршрут автобусов №7, 82, 93 и троллейбуса №9. Данные изменения введут в связи с открытием Центрального областного автовокзала на проспекте Шолохова, 270/1. При этом изменения будут незначительные. Общественный транспорт будет курсировать по привычному пути, но с заездом на новый автовокзал.