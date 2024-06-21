В Ростове-на-Дону пенсионеры пострадали в ДТП на перекрестке

21 июня в Ростове-на-Дону столкнулись два автомобиля. ДТП произошло примерно в 5 утра на пересечение дорог по переулку Клязьменскому и улице Белорусской. По предварительным данным, 48-летний водитель Lada Granta влетел в Daewoo Matiz под управлением 72-летнего автомобилиста. После сильного удара вторую машину откинуло на обочину и перевернуло. В машине также находился 71-летний пассажир.