В Ростове-на-Дону пенсионеры пострадали в ДТП на перекрестке

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
21 июня в Ростове-на-Дону столкнулись два автомобиля. ДТП произошло примерно в 5 утра на пересечение дорог по переулку Клязьменскому и улице Белорусской. По предварительным данным, 48-летний водитель Lada Granta влетел в Daewoo Matiz под управлением 72-летнего автомобилиста. После сильного удара вторую машину откинуло на обочину и перевернуло. В машине также находился 71-летний пассажир.
Оба водителя и пассажир получили травмы. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельство произошедшего.
Ранее в Ростовской области мотоциклист сбил ребенка. Пятилетний малыш оказался на проезжей части без присмотра родителей.