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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Ростове-на-Дону пенсионеры пострадали после столкновения двух автомобилей

В Ростове-на-Дону пенсионеры пострадали в ДТП на перекрестке

21 июня 2024, 14:36
Фото: Госавтоинспекция по РО
В Ростове-на-Дону пенсионеры пострадали после столкновения двух автомобилей
В Ростове-на-Дону при столкновении двух автомобилей травмы получили водители и пассажир, сообщает пресс-служба местного УГИБДД.

21 июня в Ростове-на-Дону столкнулись два автомобиля. ДТП произошло примерно в 5 утра на пересечение дорог по переулку Клязьменскому и улице Белорусской. По предварительным данным, 48-летний водитель Lada Granta влетел в Daewoo Matiz под управлением 72-летнего автомобилиста. После сильного удара вторую машину откинуло на обочину и перевернуло. В машине также находился 71-летний пассажир.

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Оба водителя и пассажир получили травмы. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельство произошедшего.

Ранее в Ростовской области мотоциклист сбил ребенка. Пятилетний малыш оказался на проезжей части без присмотра родителей.

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