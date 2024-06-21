В Ростове-на-Дону приостановили работу троллейбусов №5 и №9

С 21 июня в Ростове-на-Дону временно приостановлена работа троллейбусов №5 и №9 по улице Красноармейской. Ограничения будут действовать из-за изменений в схеме дорожного движения. Когда общественный транспорт вернется к привычному курсированию неизвестно.