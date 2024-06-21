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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Ростове-на-Дону приостановили работу троллейбусов №5 и №9

В Ростове-на-Дону приостановили работу троллейбусов №5 и №9

21 июня 2024, 12:03
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону приостановили работу троллейбусов №5 и №9
В Ростове-на-Дону перестанут работать троллейбусные маршруты №5 и №9. Временные ограничения введены в связи с изменениями в схеме движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации.

С 21 июня в Ростове-на-Дону временно приостановлена работа троллейбусов №5 и №9 по улице Красноармейской. Ограничения будут действовать из-за изменений в схеме дорожного движения. Когда общественный транспорт вернется к привычному курсированию неизвестно.

Отмечается, что транспорт будет перераспределен на другие городские маршруты. Жителям Ростова-на-Дону рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.

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Ранее RosotovGazeta пообщалась с москвичкой, которая приехала навестить родню и посмотреть на Ростовскую область. Женщина была неприятно удивлена качеством дорог и освещения в донском регионе.

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