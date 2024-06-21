В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 25 автобусов из-за сломанных кондиционеров

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
С начала мая городской департамент транспорта проводит проверки по соблюдению температурного режима в общественном транспорте. На данный момент выявлено около 120 нарушений, при этом 25 автобусов сняли с линии из-за неработающих кондиционеров. На устранение неисправностей перевозчикам дали неделю.
Ранее жители Ростова-на-Дону выбрали новую схему движения для автобусов №35 и №42. Большинство ростовчан проголосовало за удлинение маршрута.
До этого в донской столице из автобуса на ходу выпала женщина. Незакрытая дверь стала причиной сильных травм ростовчанки.