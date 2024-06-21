В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 25 автобусов из-за сломанных кондиционеров

С начала мая городской департамент транспорта проводит проверки по соблюдению температурного режима в общественном транспорте. На данный момент выявлено около 120 нарушений, при этом 25 автобусов сняли с линии из-за неработающих кондиционеров. На устранение неисправностей перевозчикам дали неделю.