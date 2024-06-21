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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

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В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 25 автобусов из-за сломанных кондиционеров

В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 25 автобусов из-за сломанных кондиционеров

21 июня 2024, 14:12
Фото: Администрация Ростова / Для иллюстрации
В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 25 автобусов из-за сломанных кондиционеров
Департамент транспорта Ростова-на-Дону за полтора месяца выявил 120 нарушений в работе общественного транспорта. 25 автобусов было снято с маршрутов из-за неисправности кондиционеров, сообщают городские власти.

С начала мая городской департамент транспорта проводит проверки по соблюдению температурного режима в общественном транспорте. На данный момент выявлено около 120 нарушений, при этом 25 автобусов сняли с линии из-за неработающих кондиционеров. На устранение неисправностей перевозчикам дали неделю.

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Ранее жители Ростова-на-Дону выбрали новую схему движения для автобусов №35 и №42. Большинство ростовчан проголосовало за удлинение маршрута.

До этого в донской столице из автобуса на ходу выпала женщина. Незакрытая дверь стала причиной сильных травм ростовчанки.

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