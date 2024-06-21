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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Ростове-на-Дону в ДТП со семью машинами пострадал пешеход

В Ростове-на-Дону в ДТП с семью автомобилями пострадал пешеход

21 июня 2024, 14:20
Фото: ТГ Ростов Главный
В Ростове-на-Дону в ДТП со семью машинами пострадал пешеход
В Ростове-на-Дону столкнулись сразу семь автомобилей. В ДТП попали три легковушки и четыре грузовика, сообщает пресс-служба местного УГИБДД.

Авария произошла 20 июня в Ростове-на-Дону. Около 9 утра на улице Доватора столкнулись семь машин. В ДТП участвовало три легковушки: ГАЗ, Nissan Note, BMW, а также четыре грузовых фургона Ford Transit.

В результате происшествия пострадал 38-летний пешеход, который решил перейти дорогу в неудачный момент. Мужчина получил травмы, врачи забрали его больницу. Другие детали ДТП неизвестны.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Видео: ТГ Ростов Главный

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону самокатчик сбил ребенка. Водитель электросамоката нанес серьезные травмы маленькой девочке.

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