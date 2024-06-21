В Ростове-на-Дону в ДТП с семью автомобилями пострадал пешеход

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Авария произошла 20 июня в Ростове-на-Дону. Около 9 утра на улице Доватора столкнулись семь машин. В ДТП участвовало три легковушки: ГАЗ, Nissan Note, BMW, а также четыре грузовых фургона Ford Transit.
В результате происшествия пострадал 38-летний пешеход, который решил перейти дорогу в неудачный момент. Мужчина получил травмы, врачи забрали его больницу. Другие детали ДТП неизвестны.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону самокатчик сбил ребенка. Водитель электросамоката нанес серьезные травмы маленькой девочке.