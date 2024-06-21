В Ростове загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону в Первомайском районе вспыхнула база, на которой хранятся ресурсы снабжения МВД. Спасатели выехали по адресу улица Вятская, 67в. Возгорание ликвидируют 67 человек и 25 единиц спецтехники.
Отметим, что угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших также не поступало.
Ранее спасателям удалось потушить огонь на нефтебазе в Азове. Пожар начался после атаки вражеских беспилотников. Огонь полыхал около трех суток. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.