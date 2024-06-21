В Ростове загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону в Первомайском районе вспыхнула база, на которой хранятся ресурсы снабжения МВД. Спасатели выехали по адресу улица Вятская, 67в. Возгорание ликвидируют 67 человек и 25 единиц спецтехники.