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В Ростове загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

В Ростове загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

21 июня 2024, 15:39
Фото: pxhere.com
В Ростове загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
В Ростове-на-Дону произошел пожар на базе хранения ресурсов снабжения МВД, сообщают РИА «Новости».

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону в Первомайском районе вспыхнула база, на которой хранятся ресурсы снабжения МВД. Спасатели выехали по адресу улица Вятская, 67в. Возгорание ликвидируют 67 человек и 25 единиц спецтехники.

Отметим, что угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших также не поступало.

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Видео: pxhere.com

Ранее спасателям удалось потушить огонь на нефтебазе в Азове. Пожар начался после атаки вражеских беспилотников. Огонь полыхал около трех суток. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.

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