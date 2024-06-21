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В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге. Что о нем известно?

В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге. Что о нем известно?

21 июня 2024, 10:17
Фото: Pxhere
В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге. Что о нем известно?

В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге

В Ростовской области предотвратили попытку поджога на железнодорожной станции, где трое подозреваемых, среди которых двое несовершеннолетних, планировали взорвать релейный и батарейный шкафы, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте при СКР.

Уголовное дело о попытке теракта было возбуждено в отношении троих подозреваемых.

По данным следствия, 20 июня группа молодых людей собиралась поджечь релейные и батарейные шкафы на станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области за деньги и по указанию куратора, поддерживающего ВСУ. Действия троих подозреваемых — одного мужчины 2005 года рождения и двух несовершеннолетних 2008 года рождения — были пресечены сотрудниками ФСБ и полиции.

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Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации о покушении на террористический акт. Совершеннолетний подозреваемый находится под стражей, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Всем троим соучастникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Азове на четвертые сутки сумели ликвидировать возгорание на заводе «Азовпродукт». Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки беспилотников.

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