В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге. Что о нем известно?

По данным следствия, 20 июня группа молодых людей собиралась поджечь релейные и батарейные шкафы на станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области за деньги и по указанию куратора, поддерживающего ВСУ. Действия троих подозреваемых — одного мужчины 2005 года рождения и двух несовершеннолетних 2008 года рождения — были пресечены сотрудниками ФСБ и полиции.