В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге. Что о нем известно?

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Уголовное дело о попытке теракта было возбуждено в отношении троих подозреваемых.
По данным следствия, 20 июня группа молодых людей собиралась поджечь релейные и батарейные шкафы на станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области за деньги и по указанию куратора, поддерживающего ВСУ. Действия троих подозреваемых — одного мужчины 2005 года рождения и двух несовершеннолетних 2008 года рождения — были пресечены сотрудниками ФСБ и полиции.
Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации о покушении на террористический акт. Совершеннолетний подозреваемый находится под стражей, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Всем троим соучастникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Азове на четвертые сутки сумели ликвидировать возгорание на заводе «Азовпродукт». Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки беспилотников.