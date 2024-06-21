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Published Сегодня, 18:52

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Updated Сегодня, 18:54

В Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом

В Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом

21 июня 2024, 18:52
Фото: УГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом
В Ростовской области на трассе столкнулись два мотоциклиста, один из которых погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП произошло вечером 21 июня на 12-м километре трассы Ростов-на-Дону — Азов. 55-летний водитель мопеда REGGY ехал по второстепенной дороге в сторону главной, по которой мчал 15-летний парень на питбайке Kayo. По предварительным данным, мужчина не уступил мальчику дорогу и тот въехал в него.

Врачи не успели спасти водителя мопеда. Он скончался до приезда скорой помощи. Питбайкера с травмами забрали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

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Ранее в Ростове-на-Дону двое пенсионеров пострадали в ДТП с переворотом машины.

До этого под Ростовом микроавтобус влетел в фуру. В ДТП пострадал трехлетний ребенок.

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