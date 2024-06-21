В Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом

ДТП произошло вечером 21 июня на 12-м километре трассы Ростов-на-Дону — Азов. 55-летний водитель мопеда REGGY ехал по второстепенной дороге в сторону главной, по которой мчал 15-летний парень на питбайке Kayo. По предварительным данным, мужчина не уступил мальчику дорогу и тот въехал в него.