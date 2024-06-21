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В Ростовской области обнаружили салаты с тунцом с ботулизмом

В Ростовскую область попал тунец из партии салатов с ботулизмом

21 июня 2024, 19:14
Фото: pxhere.com
В Ростовской области обнаружили салаты с тунцом с ботулизмом
В Ростовскую область попали 32 килограмма тунца из партии, которая использовалась для салатов, ставших причиной массовых отравлений, сообщает Donnews со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалева.

В Ростовской области из оборота изъяли 32 килограмма тунца, который входил в партию салатов «Лобио», зараженных ботулизмом.

Ковалев сообщил, что рыбу отправят на анализ, а в Москве Роспотребнадзор проводит проверку. Если ботулизма в тунце не обнаружат, его отправят в продажу. В противном случае — утилизируют.

Напомним, жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани попали с в реанимацию отравлением после употребления салатов. У 301 человека диагностировали тяжелое заболевание ботулизм.

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Ранее общественник Махмудов прокомментировал ситуацию с массовым отравлением едой из популярных сервисов доставки в Москве. Он отметил, что Ростовская область также не застрахована от вспышки ботулизма.

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