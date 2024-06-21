В Ростовскую область попал тунец из партии салатов с ботулизмом

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
В Ростовской области из оборота изъяли 32 килограмма тунца, который входил в партию салатов «Лобио», зараженных ботулизмом.
Ковалев сообщил, что рыбу отправят на анализ, а в Москве Роспотребнадзор проводит проверку. Если ботулизма в тунце не обнаружат, его отправят в продажу. В противном случае — утилизируют.
Напомним, жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани попали с в реанимацию отравлением после употребления салатов. У 301 человека диагностировали тяжелое заболевание ботулизм.
Ранее общественник Махмудов прокомментировал ситуацию с массовым отравлением едой из популярных сервисов доставки в Москве. Он отметил, что Ростовская область также не застрахована от вспышки ботулизма.