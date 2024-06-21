Власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В правительстве региона отметили тенденцию снижения численности женщин фертильного возраста и повышение среднего возраста материнства. Если в 2013 году он составлял 27,7 лет, то в 2023 году — 28,4 лет.
Анализ показателей рождаемости показывает, что семьи откладывают рождение даже первого ребенка. У властей это вызывает большие опасения из-за высокого риска снижения общей численности населения. Смертность в регионе давно превышает рождаемость.
Главными причинами, по которым женщины в Ростовской области откладывают рождение детей, называют отсутствие семьи, низкий уровень доходов, проблемы с приобретением собственного жилья, стремление получать образование и строить карьеру. После 30 лет женщины опасаются рожать из-за страха за свое здоровье.
Ранее сообщалось, что на каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод.