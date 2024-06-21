rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать

Власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать

21 июня 2024, 06:13
Фото: 1MI
Власти рассказали, почему женщины в Ростовской области не хотят рожать
Отсутствие семьи, желание развиваться в карьере и низкий материальный достаток — основные причины отказа женщин от рождения ребенка в Ростовской области, следует из отчета министра труда региона Ирины Шуваловой.

В правительстве региона отметили тенденцию снижения численности женщин фертильного возраста и повышение среднего возраста материнства. Если в 2013 году он составлял 27,7 лет, то в 2023 году — 28,4 лет.

Социолог Верещагина объяснила, почему запрет абортов не поднимет рождаемость на Дону
Узнать подробнее

Анализ показателей рождаемости показывает, что семьи откладывают рождение даже первого ребенка. У властей это вызывает большие опасения из-за высокого риска снижения общей численности населения. Смертность в регионе давно превышает рождаемость.

Главными причинами, по которым женщины в Ростовской области откладывают рождение детей, называют отсутствие семьи, низкий уровень доходов, проблемы с приобретением собственного жилья, стремление получать образование и строить карьеру. После 30 лет женщины опасаются рожать из-за страха за свое здоровье.

Ранее сообщалось, что на каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод.

Читайте также:
Музей появится в здании цирка Ростова после окончания реконструкцииВласти Ростова анонсировали расселение девяти аварийных домов. Кто попал в список?Суд взыскал с украинского олигарха 146 млн долларов в пользу ростовской шахты
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рождаемость#Последние новости Ростова на сегодня#Рождаемость в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области фермеры с полей стали продавать картофель на четверть дороже
Сегодня, 05:38
Музей появится в здании цирка Ростова после окончания реконструкции
Сегодня, 05:13
Почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 Ростова
Вчера, 15:47
Центральный областной автовокзал откроют в Ростове 27 июня
Вчера, 15:20
Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей
Вчера, 09:00