Власти Ростовской области раскрыи детали проекта трассы из Тюмени в Краснодар

Через Ростовскую область планируется строительство участка автодороги «Юго-Западная хорда». Компания «Автодор» продолжает разрабатывать проект. Стало известно, что длина трассы составит три тысячи километров. Юго-Западная хорда пройдет из Тюмени до Самары, а затем к Краснодару через Ростовскую область.