Власти Ростовской области раскрыи детали проекта трассы из Тюмени в Краснодар

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Через Ростовскую область планируется строительство участка автодороги «Юго-Западная хорда». Компания «Автодор» продолжает разрабатывать проект. Стало известно, что длина трассы составит три тысячи километров. Юго-Западная хорда пройдет из Тюмени до Самары, а затем к Краснодару через Ростовскую область.
Часть дороги будет проходить через платную трассу М-12 «Восток». Помимо этого проект предусматривает создание новой скоростной трассы, протяженностью 1158 километров.