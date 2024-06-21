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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Юго-Западная Хорда» составит 3 тысячи километров через Ростовскую область

Власти Ростовской области раскрыи детали проекта трассы из Тюмени в Краснодар

21 июня 2024, 14:08
Фото: donland.ru
«Юго-Западная Хорда» составит 3 тысячи километров через Ростовскую область
Власти Ростовской области раскрыли детали проекта трассы «Юго-Западная хорда», сообщает РБК-Тюмень.

Через Ростовскую область планируется строительство участка автодороги «Юго-Западная хорда». Компания «Автодор» продолжает разрабатывать проект. Стало известно, что длина трассы составит три тысячи километров. Юго-Западная хорда пройдет из Тюмени до Самары, а затем к Краснодару через Ростовскую область.

Часть дороги будет проходить через платную трассу М-12 «Восток». Помимо этого проект предусматривает создание новой скоростной трассы, протяженностью 1158 километров.

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Ранее эксперт рассказал, почему не стоит объезжать платные участки дороги в Ростовской области.

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