Спасатели провели в пекле 70 часов: в Азове завершили спасательную операцию в Азове

Чиновник рассказал, что спасательная операция по устранению последствий атаки БПЛА на нефтебазу завершена. Трое суток сотрудники МЧС тушили огонь на резервуаре с горючим, вспыхнувшем после удара беспилотников. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.