Спасатели провели в пекле 70 часов: в Азове завершили спасательную операцию в Азове

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Чиновник рассказал, что спасательная операция по устранению последствий атаки БПЛА на нефтебазу завершена. Трое суток сотрудники МЧС тушили огонь на резервуаре с горючим, вспыхнувшем после удара беспилотников. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.
В тушении участвовали более 200 азовских спасателей и их коллег из других районов Ростовской области.
«Более 70 часов они провели в настоящем пекле», — заявил Дмитрий Устименко.
Он добавил, что помощь спасателям оказывали и местные предприниматели. Они привозили к месту тушения огня воду. Едой пожарных обеспечивали азовские гостиницы «Прибой» и «Амакс».
Ранее житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим.