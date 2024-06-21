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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Предприниматели обеспечивали спасателей едой и водой во время пожара в Азове

Спасатели провели в пекле 70 часов: в Азове завершили спасательную операцию в Азове

21 июня 2024, 09:07
Фото: 86.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Предприниматели обеспечивали спасателей едой и водой во время пожара в Азове

Власти заявили о завершении спасательной операции на нефтезаводе в Азове

Предприятия и предприниматели привозили воду для спасателей, тушивших нефтебазу в Азове, сообщил исполняющий обязанности главы местной администрации Дмитрий Устименко.

Чиновник рассказал, что спасательная операция по устранению последствий атаки БПЛА на нефтебазу завершена. Трое суток сотрудники МЧС тушили огонь на резервуаре с горючим, вспыхнувшем после удара беспилотников. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров
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В тушении участвовали более 200 азовских спасателей и их коллег из других районов Ростовской области.

«Более 70 часов они провели в настоящем пекле», — заявил Дмитрий Устименко.

Он добавил, что помощь спасателям оказывали и местные предприниматели. Они привозили к месту тушения огня воду. Едой пожарных обеспечивали азовские гостиницы «Прибой» и «Амакс».

Ранее житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим.

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#Алина Заярная#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Пожар#Беспилотники#Атака БПЛА#Происшествия
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