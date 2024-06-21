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Updated Сегодня, 08:56

Врачи в Ростовской области спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной

Врачи в Ростовской области спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной

21 июня 2024, 08:54
Фото: Минздрав РО
Врачи в Ростовской области спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной
В ЦРБ Тацинского района спасли новорожденного с пятикратным обвитием пуповиной, рассказали в Минздраве Ростовской области.

В акушерское отделение в Тацинском районе роженицу доставили из соседнего муниципалитета. При вскрытии плодного пузыря КТГ-мониторинг подтвердил кислородное голодание у плода. Его причиной стало пятикратное обвитие малыша пуповиной. Столь редкая патология случается в 4-5% случаев.

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Врачи решили провести экстренное кесарево сечение. Благодаря усилиям медиков малыш родился здоровым. Его жизни ничего не угрожает. С мамой они уже выписаны из больницы.

Ранее в Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины.

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