Врачи в Ростовской области спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной

В акушерское отделение в Тацинском районе роженицу доставили из соседнего муниципалитета. При вскрытии плодного пузыря КТГ-мониторинг подтвердил кислородное голодание у плода. Его причиной стало пятикратное обвитие малыша пуповиной. Столь редкая патология случается в 4-5% случаев.